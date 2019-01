Bebauungsplan-Verfahren: Rheinblick: Chempark-Leiter sieht noch keine Lösung

Krefeld Für Chempark-Leiter Lars Friedrich ist für das Nobelprojekt Rheinblick in Uerdingen keine planungsrechtlich sichere Lösung in Sicht.

(sti) Für Chempark-Leiter Lars Friedrich ist für das Nobelprojekt Rheinblick in Uerdingen keine planungsrechtlich sichere Lösung in Sicht. „Wir haben unsere Kritikpunkte eingebracht, jedoch keine offizielle Bestätigung der Stadt bekommen, dass diese alle berücksichtigt werden“, sagt Friedrich am Mittwoch. Ein wichtiges Thema für die Planungssicherheit des Chempark sind die der Stadt bekannten rechtlichen Auflagen der Seveso-III-Richtlinie. Nur mit Berücksichtigung dieser kann Rheinblick rechtssicher gebaut werden. Fachrechtliche Entwicklungen fordern, dass die gutachterliche Betrachtung angemessener Abstände von dem geplanten Rheinblick-Projekt zum Chemiepark aktualisiert wird. Bevor das Bauprojekt zur Abstimmung in den Stadtrat gehen kann, sieht der Chempark hier noch Handlungsbedarf. „Unsere Erfahrung an anderen Standorten hat gezeigt, dass sich ein Gutachten zu den angemessenen Abständen nach Seveso nicht in wenigen Monaten erstellen lässt“, sagt der Chempark-Leiter. „Hier haben wir alle noch Hausaufgaben zu erledigen“, so Friedrich.