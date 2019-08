13. Griesi-Cup : Siegreiche RW-Tennis-Herren

Die Sieger des 13. Griesi-Cups (von links): Jörg Müller, Markus Knippschild, Wolfram Fritzinger und Reinhold Krüger. Foto: Rot Weiß Leverkusen

opladen Markus Knippschild und Jörg Müller heißen die Gewinner, die den Sieg beim 13. Griesi-Cup errungen haben. Zur Erinnerung an das frühere Vorstandsmitglied Jürgen Grieshaber richtet der in Opladen beheimatete Tennisclub Rot-Weiß (RW) Leverkusen alljährlich an zehn Tagen ein Doppelturnier für Herren Ü 50 aus.

Insgesamt 20 Doppelpaarungen aus neun Vereinen waren in diesem Jahr für den Ausscheidungswettbewerb gemeldet. Vor etwa 70 begeisterten Zuschauern konnten sich die Sieger vom Tennisclub Grün-Weiß (GW) Leverkusen letztlich mit 6:3 und 6:3 gegen ihre Doppelpartner Wolfram Fritzinger und Reinhold Krüger vom Regionalligateam TC RW Porz (H 60) durchsetzen und über eine stattliche Gutscheinprämie freuen.