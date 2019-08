Finanzamt hakt nach : Hohe Steuerforderung für städtische Parkhausfirma?

Leverkusen Finanzamt hakt bei der LPG nach. Kämmerer legt 170.000 Euro zurück.

Eine Routinesteuerprüfung der „Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft“ (LPG) bereitet Geschäftsführer Markus Märtens Sorgen. Der städtischen Firma droht eine hohe Steuernachforderung – als Folge von Immobilienkäufen in der City C. Märtens, hauptberuflich Finanzdezernent der Stadt, legte vorsichtshalber 170.000 Euro für weitere Steuerzahlungen zurück. Gleichzeitig warnte er im jetzt veröffentlichten Lagebericht, dass die LPG in Existenznöte gerät, wenn die Verluste durch die City C weitergehen.

Das Steuerrisiko durch die Immobilienkäufe war bekannt. Noch 2018 argumentierte Märtens, dass die Parkhausfirma ein hohes strategisches Interesse an der Wiederbelebung der City C habe. Das schleichende „Verrotten der City C“ müsse gestoppt werden, Dies sei “überlebenswichtig“, um die Tiefgaragen lukrativ zu halten. Die LPG kaufte zudem die Immobilien, um die Eigentümerzahl (deutlich über 100) zu minimieren. Nur so sei bei Investoren Interesse für ein Engagement in der City C zu erzeugen. Spätestens nach fünf Jahren war der Wiederverkauf vorgesehen. Das City-Projekt stufte Märtens 2018 als „ambitioniert“, aber „realistisch“ ein. Die derzeit negative Finanzlage der LPG hat Folgen für die Parkhausnutzer: Es werden nur die allernötigsten Reparaturen in den Tiefgaragen vorgenommen. Märtens fordert von der Stadt „mutige Entscheidungen“ zur Weiterentwicklung der City C. Ob die LPG beim geplanten Verkauf ihrer Immobilien später Gewinne realisieren kann, prognostizierte Märtens dieses Mal nicht (2018 sah er das noch als möglich an). In seinem jetzigen Bericht fehlen Aussagen, was Stadt/LPG in letzter Zeit für die City C initiiert haben.