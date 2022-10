Zusammenarbeit in Leverkusen : Polizei und Ordnungsdienst sind Angsträumen, Lärm und Co. auf der Spur

Domink Ruten von der Polizei und Jessica Burbach vom Kommunalen Ordnungsdienst kamen am Mittwoch mit Bürgern in Wiesdorf ins Gespräch. Der nächste Termin findet in Opladen statt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Polizei und städtischer Ordnungsdienst arbeiten Hand in Hand. In Wiesdorf gab es am Mittwoch eine gemeinsame Bürgersprechstunde. Eine weitere folgt in Opladen.

Berge von Müll neben dem öffentlichen Papierkorb, Lärm bis in den späten Abend, Raser, die in der 30er-Zone mal so richtig Gas geben, Unterführungen und Gassen, die in der Dunkelheit zu Angsträumen werden. Über derlei Ärgernisse und Sorgen wollen Polizei und Stadt mehr wissen, um sie gezielt adressieren, im besten Fall beseitigen zu können. Dazu wird erstens die bereits bestehende Kooperation zwischen Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) und der Köln-Leverkusener Polizei noch vertieft. Und zweitens werden die Leverkusener stärker einbezogen.

Ganz praktisch lief das am Mittwochvormittag in Wiesdorf. Die beiden Kooperationspartner luden unkompliziert in auf dem Wochenmarkt zur ersten gemeinsamen Bürgersprechstunde ein. Deren Ziel: möglichst ohne Hemmschwelle in Kontakt mit Besuchern kommen, Hinweise von Bürgern entgegennehmen eben zu jenen Themen wie Lärm, Tempo, Angsträumen in der Stadt. Und diese gegebenenfalls auch schon vor Ort in Richtung einer Lösung schieben. Oder, falls sich das Problem nicht so zügig lösen lässt, es an die entsprechenden Stellen weiterleiten.

„Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst läuft in Leverkusen schon seit geraumer Zeit. Beide Behörden arbeiten eng zusammen und sind für die Sicherheit und Ordnung im gesamten Stadtgebiet im Einsatz“, fasst die Stadt zusammen. „Und sie sind für jeden Hinweis von Bürgern dankbar.“

Im Gegenzug gab es in Wiesdorf am Mittwoch – passend zur beginnenden dunklen Jahreszeit – von den Beamten der Polizei-Dienststelle für Kriminalprävention und Opferschutz Infos zum Thema Einbruchschutz.