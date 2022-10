Einkaufen in Leverkusen : Bunter Herbstmarkt lockt nach Opladen

Herbstmarkt in Opladen – so war’s 2021. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Neue Jahreszeit, neue Deko-Möglichkeiten: Inspiration liefert dazu der Opladener Herbstmarkt am kommenden Wochenende. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, wird die Fußgängerzone zur Flaniermeile für Pflanzenliebhaber. „Die heimischen Blumenhändler und der große Holländer werden die Kölner Straße mit ihrem aktuellen Angebot verzieren und garantiert für jeden Geschmack die richtige Auswahl dabei haben“, kündigt die Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) an, die den traditionellen Markt veranstaltet. Dazu gesellen sich Aussteller, die Strümpfe, Korbwaren, Gewürze, Accessoires, Schmuck und Lederwaren feilbieten. „Personalisierte Geschenke können am Laserdruckstand direkt erstellt werden“, so die AGO.