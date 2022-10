Zugriff in Leverkusen : Zivilpolizisten erwischen Taschendiebe auf frischer Tat

Leverkusen Zivilbeamte der Polizei haben am Dienstagmittag am Busbahnhof Mitte zwei Jugendliche bei einem Taschendiebstahl erwischt und gefasst.

Vor den Augen der Fahnder hatten die Verdächtigen, eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger, gegen 12 Uhr einer 86-Jährigen mit Rollator beim Einsteigen in den Bus „geholfen“. Dabei entwendeten sie die Handtasche der Seniorin und flüchteten in Richtung Forum. Nach kurzer Verfolgung stellten die Einsatzkräfte das Duo auf der Y-Brücke und händigten der Bestohlenen wenig später die Handtasche wieder aus. Der bereits wegen Diebstahls per Haftbefehl gesuchte 17-Jährige wurde festgenommen. Ein Richter schickte den jungen Mann in U-Haft, berichtet die Polizei. Die 16-jährige ist ebenfalls polizeibekannt. Bei ihr hatten die Beamten ein mit einer entwendeten EC-Karte gekauftes iPhone 12 sichergestellt. Sie wurde an das Jugendamt übergeben.