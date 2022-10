Buntes Programm in Leverkusen : Kulturschaffende geben neuen Newsletter heraus

Leverkusen Ende Oktober offenbart die Kunstnacht einmal mehr, wie viel Kreativität in Leverkusen zu Hause ist. Weitere Veranstaltungen folgen.

Kultur auf dem Weg in den Winterschlaf? In Leverkusen ist sie in diesem Herbst – ganz im Gegenteil – auf dem Weg ins Rampenlicht. Dass es in diesem Jahr noch viel zu sehen zu erleben gibt in Sachen Kunst, darüber waren sich die Kulturschaffen bei der 41. Kulturkonferenz jetzt einig. Damit gemeint ist nicht nur das Angebot im Forum zwischen Tanz, Theater und Musik. Ende Oktober offenbart die Kunstnacht einmal mehr, wie viel Kreativität in Leverkusen zu Hause ist.

Quasi nahtlos schließen sich im November die Jazztage an, die Musiker aus aller Welt in die Stadt locken. Dazu gesellen sich Kleinkunst, Theater, Ausstellungen und Konzerte an anderen Veranstaltungsorten wie Scala und Topos. Aber auch längerfristige Angebote wie der neue Theater-Guck-Club für Jugendliche im Matchboxtheater. Was wann wo geboten wird, fasst der neue Newsletter von KulturStadtLev immer am Ende des Vormonats zusammen. Er vereint laut Kulturstadt die Projekte aller Kulturschaffenden in Leverkusen, also freie und städtische Kulturszene. Wer ihn beziehen möchte: www.kulturstadtlev.de/kulturszenelev-newsletter/