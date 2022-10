Lauf um drei Seen in Leverkusen : Der Schnellste schafft 50 Kilometer von Hitdorf in 4,5 Stunden

Lauf um drei Seen in Leverkusen

Leverkusen-Hitdorf Die Irlandfreunde stellten erneut die Laufveranstaltung „5-50 Kilometer von Hitdorf“ auf die Beine. Die Strecke führt an den Hitdorfer Seen vorbei und lockt Walking-Begeisterte ebenso wie Extremläufer.

Die „50 Kilometer von Hitdorf“ – dieser Landschaftslauf hat mittlerweile eine mehr als zehnjährige Tradition und ein Erfolgsrezept, das Hunderte Läufer anlockt: eine familiäre Atmosphäre. Und so wundert es nicht, dass am Tag der Deutschen Einheit Läufer und Walker von zahlreichen Zuschauern an der Wegstrecke rund um die drei Hitdorfer Seen angefeuert wurden. Gleich, ob sie sich für fünf, zehn, 25 oder eben für die 50 Kilometer angemeldet hatten, gleich auch, ob Einzelläufer oder Läufer in der Familien-, Firmen- oder Vereinsstaffel. Oder auch als Walker für fünf oder zehn Kilometer.