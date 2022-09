Zwei Leverkusener vor dem Landgericht in Köln : Polizisten stellen in Opladen Drogenhändler vor Kneipe

Die Räume an der Hardenbergstraße dienten vormals als Drogenplantage (Symbolfoto). Foto: Polizei Viersen

Leverkusen/Köln Der Prozess vor dem Kölner Landgericht, bei dem sich zwei Leverkusener wegen des Verdachts auf Drogenhandel verantworten müssen, zieht sich in die Länge. Jetzt schilderte ein Polizeibeamte im Zeugenstand den Vorfall.

Keine ruhige Nacht hatten die Leverkusener Polizisten, die an einem späten Abend im Juli dieses Jahres ihren Dienst in Opladen verrichteten. Und das lag noch nicht einmal daran, dass eine Streife wegen ruhestörenden Lärms gerufen wurde. Denn auf dem Weg dorthin erreichte sie der Notruf von Kollegen aus der Wilhelmstraße, die vor einer Kneipe per Funkruf um Unterstützung baten. Die Beamten vor Ort stellten gerade einen Drogenhändler.

Dabei hatte die Streife beobachtet, wie sich vor der Bar zwei Männer etwas in die Tasche steckten. Drogen? Volltreffer. Einer der beiden Männer konnte sich schnell aus dem Staub machen, der andere stellte sich den Beamten. „Man merkte ihm eine gewisse Erregung an“, schilderte nun der Polizist seinen damaligen Verdacht als Zeuge vor Gericht. Als er damals nachsehen wollte, was sich in der Tasche befand, drohte die Situation zu eskalieren. Der Überprüfte ergriff die Flucht, kam aber nicht weit, weil er stolperte. So konnte die Polizei ihn auf dem Boden fixieren.

Den Zwischenfall hatten, so hieß es vor Gericht, einige Besucher der Kneipe mitbekommen und mischten sich mit Bemerkungen wie „Was soll der Scheiß“ ein. Also benötigte man Unterstützung; die Streife auf dem Weg zur Ruhestörung musste kurzerhand umdisponieren. Es folge das übliche Prozedere auf der Wache in Opladen, die Wohnung an der Hardenbergstraße wurde durchsucht. Es war genau das Anwesen, das schon einmal Objekt umfangreicher polizeilicher Ermittlungen war, nämlich als eine Hanfplantage an der Hardenbergstraße in Küppersteg vor zwei Jahren entdeckt und ausgehoben wurde. Die Pflanzen sind zwar nicht mehr existent, aber die Wohnung diente wohl immer noch dem Handel mit Drogen. Darauf deuteten viele Utensilien hin.