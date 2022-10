In Wiesdorf und in Rheindorf : Zwei Rad-Unfälle innerhalb von zehn Minuten

Einer der beiden Radler wurde ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Leverkusen Bei zwei Unfällen in Wiesdorf und in Rheindorf sind am Dienstag innerhalb kurzer Zeit zwei Radfahrer nach Zusammenstößen mit Autos leicht verletzt worden.

Beide Männer sind 53 Jahre alt. Einer der beiden stürzte um 16.05 Uhr mit seinem Rad zu Boden, nachdem ein Autofahrer (66) ihn während eines Überholmanövers auf der Carl-Leverkus-Straße mit seinem VW Golf berührte. Der Leverkusener erlitt Hand- und Beinverletzungen.

Nur zehn Minuten später erfasste ein 81-Jähriger beim Verlassen des Kreisverkehrs auf der Wupperstraße mit seinem Ford Fiesta den in Richtung Bürrig fahrenden zweiten Radfahrer. Rettungskräfte brachten den Leverkusener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

