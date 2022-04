Aktion der Metro : Osterhäschen für die Kinder von Flüchtlingen in Leverkusen

Osterhäschen für die Kinder von Flüchtlingen in Leverkusen

Der Metro-Großmarkt will gemeinsam mit seinen Kunden den etwa 350 Flüchtlingskindern in Leverkusener Gemeinschaftsunterkünften zu Ostern eine Freude machen: Kunden (Gewerbetreibende mit Kundenkarte) können zusätzlich zu ihrem Einkauf einen oder mehrere Schoko-Osterhäschen aus dem Sortiment bezahlen. Die Metro sorgt dafür, dass die Jungen und Mädchen, die mit ihren Eltern nach Leverkusen geflüchtet sind, die Spende erhalten.

„Wir stocken die Summe in jedem Fall soweit auf, dass alle Kinder von Geflüchteten in den Gemeinschaftsunterkünften ein solches Häschen bekommen“, verspricht Geschäftsleiter Heupel. Spätestens Gründonnerstag sollen die Häschen in den Unterkünften und dem „Infopoint Ukraine“ verteilt werden. Darum kümmert sich Alina Reit, die seit Mitte Februar bei der Stadt für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement zuständig ist.