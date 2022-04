Stadt koordiniert ehrenamtliche Angebote : So helfen Leverkusener Flüchtlingen

Stadtführerin Ellen Lorentz führt die Kindertour am Freitag. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Rundfahrten und Touren für geflüchtete Kinder und Jugendliche von Leverkusener Vereinen starten am Wochenende. Die Stadt richtet eine Anlaufstelle und Informationstermine für Büger ein, die ehrenamtlich helfen wollen.

Die Leverkusener Stadtführer bieten Führungen für geflüchtete Kinder an, der Verein „Wir für Leverkusen – ein starkes Stück Rheinland“ Stadtrundfahrten, damit sich die Ankömmlinge orientieren können. Überhaupt, das meldet die Stadt, ist die Hilfsbereitschaft der Leverkusener riesig. „Durch den Krieg in der Ukraine ist die Zahl Geflüchteter in Leverkusen in den letzten Wochen stark angestiegen. Die Leverkusener zeigen hier überwältigende Solidarität und Hilfsbereitschaft“, fasst Stadtsprecherin Julia Trick zusammen. „Die Zahl derjenigen, die sich ehrenamtlich engagieren und aktiv bei der Ukraine-Hilfe beteiligen wollen, steigt täglich. Um die Angebote und Bedarfe besser koordinieren zu können“, gibt es diese Struktur.“

Anlaufstellen Als Erstanlaufstelle für ehrenamtlich Interessierte gibt es das Postfach ukraine-levhilft@stadt.leverkusen.de und der Info-Point in den Luminaden. So werden die ehrenamtlichen Angebote zentral gesammelt und an die zuständigen Fachbereiche der Stadt und an Träger weitervermittelt. Es werden auch Informationen zu den Annahmestellen von Sachspenden im Stadtgebiet weitergegeben“, erläutert Trick. „Um das Verfahren zu vereinfachen, wurde ein einheitlicher Meldebogen für Personen erstellt, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Dieser kann interessierten Bürgern per E-Mail zugesendet werden.“

Leitfaden Für Geflüchtete und Ehrenamtler hat die Verwaltung einen Leitfaden erstellt, den „Informationszettel Ukraine“, der erste Orientierung zu Anlaufstellen, Unterkünften, Registrierung, Sozialleistungen und vielem mehr übersichtlich darstellt.

Organisationen wie freie Träger, und Wohlfahrtsverbände und andere Anbieter von Integrationsarbeit in der Stadt können sich an das Kommunale Integrationszentrum wenden. „In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe werden Bedarfe und ehrenamtliche Angebote im Bereich Integration koordiniert und abgestimmt“, sagt Trick. „Beteiligt ist hier auch die Ehrenamtskoordination des Dezernats für Schulen, Kultur, Jugend und Sport.“

Infotermine Für Mai plant das Dezernat für Bürger, Umwelt und Soziales Bürger-Informationsveranstaltungen für alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Dabei sollen auch Träger eingebunden werden, „die im Stadtgebiet Ehrenamtsprojekte umsetzen und hierzu noch und Unterstützer benötigen“.

Spenden Wer finanziell unterstützen möchte, kann dies etwa über die Bürgerstiftung Leverkusen tun, die ein entsprechendes Konto eingerichtet hat. Julia Trick: „Spenden werden, in engem Austausch mit dem städtischen Krisenstab, schnell und unbürokratisch dort eingesetzt, wo Hilfe gebraucht wird.“ Wer spenden und/oder helfen möchte, findet alle Informationen dazu auf der Internetseite der Stadt unter www.leverkusen.de/leben-in-lev/gesellschaft-soziales/ukraine-hilfe.php

Erste Angebote an diesem Wochenende sind unter anderem:

Stadtrundfahrt Speziell für ukrainische Kinder und Jugendliche (sechs bis 17 Jahre) plus Begleiter gibt es eine Tour am Samstag, 9. April. Dabei sollen die jungen Teilnehmer Orte für die Freizeitgestaltung kennenlernen. Mit Hilfe von Lions Club, Fördervereins Wildpark Reuschenberg und Bayer 04 geht es durch die Stadt, samt Führung durch die BayArena und Wildpark-Besuch. Abfahrt: Samstag, 9. April, 10.45 Uhr am Sonderbusbahnsteig Leverkusen-Mitte. Anmeldung: über www.wirfuerlev.de, Stichwort „Stadtrundfahrt 9. April“ (Namen und des Alter angeben) und telefonisch unter 0173 883287 (Udo Reudenbach).