Spende frischt Sachbuchbestand in Opladener Gymnasium auf : 146 Mal „Was ist Was“ für die Marienschul-Bibliothek

Leverkuen-Opladen Mit spannenden Themen das Lesevermögen stärken: Dazu sollen die neuen Bände der „Was ist Was“-Reihe an der Marienschule beitragen. Die Spende des „Lions Clubs Leverkusen-Rhenania“ wurde jetzt auch gleich von Schülern getestet.

Der Sachbuchbestand sei teilweise veraltet und in schlechtem Zustand gewesen, berichtete Schulleiterin Annette Schäfer. „Es fühlt sich so an, als ob seit der Steinzeit die „Was ist Was“-Bücher hier in unserer Bibliothek sind.“ Die Spende erhielt die Schule vom Lions-Club Leverkusen-Rhenania. Der Sachwert der Bücher liegt bei rund 1000 Euro.