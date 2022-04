Osterferienspaß in und um Leverkusen : Auf Schatzsuche und in der Schmiedehalle

Gar nicht so einfach mit dem Hammer und dem heißen Metall: Wie Schmieden funktioniert, lernen Kinder beim Ferienspaß im Sensenhammer. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Zwei Wochen Osterferien starten genau jetzt, und der Frühling soll sich langsam auch wieder einstellen. Also raus aus den eigenen vier Wänden. Ferienspaßangebote für Kinder und Jugendliche gibt es in und um Leverkusen reichlich. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Das ist was für Mutige, für Bewegliche, für Forscher und Abenteurer: Der TSV Bayer 04 Leverkusen bietet eine Mini-Freizeit an. Es geht unter der Überschrift „Ostern in Große Ledder“ nach Wermelskirchen-Dabringhausen. Ein kleiner Urlaub ganz ohne Mama und Papa. Und was für einer. Von Staudammerkunden an der Dhünn-Talsperre bis zur Nachtwanderung und zur Schatzsuche ist das Programm gespickt mit spannenden Aktivitäten. Zeitraum für das Vergnügen: 12 bis 14. April, TSV-Mitglieder zahlen 85 Euro, Nicht-Mitglieder 145 Euro.

In der zweiten Woche steht beim TSV dann das Sportcamp auf der Kurt-Rieß Anlage an. „Auch hier haben die Kinder die Möglichkeit verschiedene Sportarten unseres Vereins kennen zulernen und auszuprobieren und vielleicht auch ein neues Hobby zu entdecken“, notiert der Verein zum Angebot. Weitere Informationen/Anmeldung über volker.schroeder@tsvbayer04.de; 0214 8680087.

Info Historischer Jahrmarkt in der Eifel, Ostermarkt hier Wen es zum Familienausflug etwas weiter wegzieht, etwa in die Nordeifel: In Kommern bietet das Freilichtmuseum vom 12. bis 24. April den historischen „Jahrmarkt anno dazumal“ (täglich 10 bis 18 Uhr, außer Karfreitag), www.kommern.lvr.de. Nicht allzu weit entfernt lädt die Burg Satzvey am 17. und 18. April zum Ostermarkt (Infos: satzvey.de). Apropos Ostermarkt: Den gibt es vom 16. bis 18 April auch in der Opladener Fußgängerzone.

So ein Zirkus! In der zweiten Osterferienwoche findet im und auf dem Gelände des Jugendhaus Rheindorf (Oderstraße 39) ein Mitmachzirkus statt. Interessierte Nachwuchs-Artisten sollen im Alter zwischen acht und 14 Jahren sein. Start in die Tage voller Jonglage, Clownerie und Artistik ist am Dienstag, 19. April. Und dann jeden Tag jeweils von 10 bis 15 Uhr, am letzten Ferientag, dem Freitag, 22. April, bis 13 Uhr. Laut Stadt handelt es sich um ein Kooperationsprojekt des städtischen Jugendhauses Rheindorf, mit dem Caritasverband Leverkusen und als durchführende Einrichtung Latibul – Theater- und Zirkuspädagogisches Zentrum Köln. Die Teilnahme ist kostenlos. Verpflegung müssen die Nachwuchsartisten aber selber mitbringen. Anmeldung unter:

Jugendhaus Rheindorf, 0214 28026, jugendhaus.rheindorf@stadt.leverkusen.de

Da kommt Leben in die alte Fabrik. Zum ersten Mal bietet das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer in Schlebusch ein besonderes Osterprogramm an. Und bindet damit die Postkartenschau „Kleine Welt der großen Sensen“ mit ein. Teilnehmer können zum Beispiel selber Postkarten gestalten und an die Familie verschicken. „Dazu lädt ein spannendes Suchspiel zum Entdecken des Sensenhammers ein“, verrät Museumschef Jürgen Bandsom. Und: Es findet im Sensenhammer auch noch eine ganz besondere Schreibwerkstatt für junge Autoren mit dem in Leverkusen geborenen Jugendbuchautor Christian Linker statt.

Wer es noch handfester mag: Auch der Hammer darf mal selbst geschwungen werden. Natürlich unter Anleitung des Museumsschmieds. Am Ende kommt ein kleines Andenken heraus. An allen Samstagen finden Schmiedevorführungen für die ganze Familie statt. Die Termine in der Übersicht:

• Gestaltet Eure eigene Postkarte:

9. und 10. April, 13 bis 16 Uhr (kostenfrei, keine Anmeldung)

• Suchspiel für Kinder im Industriemuseum, immer zu den Öffnungszeiten des Museums (kostenfrei, keine Anmeldung)

• Handschmieden für Kinder ab neun Jahre am 14. und am 21. April, jeweils 10 bis 13 Uhr (kostenfrei, keine Anmeldung)

• Schreibwerkstatt „Über die Klinge“ für Kinder/Jugendliche von zehn bis 14 Jahren, zweitägig am 19. und 20. April (kostenfrei, Anmeldung notwendig)

• Schmiedevorführungen am 9., 16 und 23. April jeweils um 13 und 14 Uhr (Museumseintritt plus vier Euro, Anmeldung notwendig).