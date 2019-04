Ende Juni ist Schluss : Opladens letzter Metzger macht dicht

Opladen An der Birkenbergstraße endet eine 100 Jahre alte Familientradition der Rosenstocks.

Am 30. Juni endet eine Familientradition, die durch Großvater Lorenz Rosenstock im Jahr 1919 – und somit genau 100 Jahre zuvor – in Leichlingen begründet wurde, damals noch unter dem Namen „Rosenstock und Gerling“. Während Gerling in Leichlingen blieb, ließ sich Rosenstock ab 1921 in der Opladener Birkenbergstraße 26 nieder. Vater Heinz führte das Geschäft ab 1953 weiter, Robert übernahm die Leitung im Jahr 1993.