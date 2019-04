Ausstellung in Schlebusch : 20 Frauen und ein Quotenmann im Sensenhammer

Ausstellung in Schlebusch

Schlebusch 20 Porträts mit Gesichtern aus verschiedenen Nationen. Manche Frauen sind mit roten Lippen grell geschminkt. Andere posieren leicht bekleidet, eine Frau gar barbusig. Und doch ist da nichts Verwerfliches.

Denn alle Abgebildeten haben eines gemeinsam: Sie sind jung und zeigen sich von ihrer schönsten Seite – ins rechte Licht gerückt durch Fotokünstler Fritz Kissels (68). Am Sonntag war Eröffnung der Fotoausstellung „Frauenbilder“ im Freudenthaler Sensenhammer.

Grundsätzlich gibt Kissels den Frauen ausreichenden Raum zur Inszenierung. Während sie in verschiedene Rollen schlüpfen, entladen sich spannungsvolle Beziehungen mit der fremden Umgebung. „Für mich als Fotografen ist es immer wieder angenehm, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und in einen Dialog einzutreten“, sagt Kissels über seine Models. Gegenseitiger Respekt, Vertrauen, Aufrichtigkeit, Wertschätzung und eine Portion Humor seien für den wechselseitigen Dialog unentbehrlich. „Er sucht in seinen Bildern den magischen Moment, den wahrhaftigen Augenblick einer Szene, die er nur anreizt, aber selten zu Ende gestaltet“, beschreibt Schmitz den Kunstschaffenden, der mehr mit dem Herzen fühlt, als mit seiner Kamera.