Landesjugendorchester im Erholungshaus : Leverkusenerinnen würdigen Offenbach

Eingeschworene Musikergruppe: Das Landesjugendorchester NRW konzertiert am Sonntag im Erholungshaus und im Juni in Frankreich. Foto: Verein zur Förderung von Landesjugendensembles NRW. Foto: Verein zur Förderung von Landesjugendensembles/Verein zur Förderung von Landesjugendensembles NRW

Leverkusen Cosima Hebel und Luise Degenfeld spielen im Landesjugendorchester Geige. Sonntag sind sie zum Offenbach-Jahr im Erholungshaus zu hören.

Von Monika Klein

Für Abiturienten waren die Osterferien weniger erholsam als letzte intensive Arbeitsphase für die bevorstehenden Reifeprüfungen. Auch die 17-jährige Cosima Hebel musste für die Klausuren am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium lernen. Allerdings blieb ihr dafür, zumindest in der ersten Ferienwoche nicht viel Zeit. Denn sie ist Geigerin im Landesjugendorchester (LJO), wo sie zum dritten Mal bei einem Projekt mitmacht, für das die Musiker zwischen 14 und 21 Jahren zu einer konzentrierten Probenwoche in Nottuln zusammengekommen waren. Anfang Mai steht die Premiere eines Programms an, das im Leverkusener Erholungshaus aufgeführt wird und mit dem die talentierten Nachwuchsmusiker Mitte Juni ins französische Schloss Compiègne reisen; an dem geschichtsträchtigen Ort wurden gleich zwei Mal (Erster und Zweiter Weltkrieg) Waffenstillstandsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich unterzeichnet.

Das LJO fährt als musikalischer NRW-Botschafter mit Unterstützung der Kölner Offenbach-Gesellschaft ins Nachbarland und hat dann neben Kompositionen von George Gershwin (Ein Amerikaner in Paris) und Maurice Ravel (La Valse) auch einen Beitrag zum Offenbach-Jahr 2019 im Gepäck. Der vor 200 Jahren in Köln geborene Komponist war nicht nur Begründer der modernen Operette, sondern auch Cellovirtuose. Kein Wunder, dass der Solopart seines Konzerts für Violoncello und Orchester G-Dur (Concerto militaire) fast akrobatische Fähigkeiten verlangt und vielleicht deswegen nicht so häufig zu hören ist.

Info Aufführung am Sonntag im Erholungshaus Als Zugabe zum Spielplan präsentiert Bayer Kultur das Landesjugendorchester NRW unter Leitung von Sebastian Tewinkel am Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr im Erholungshaus. Auf dem Programm zum 200. Geburtstag von Jacques Offenbach steht dessen Konzert für Violoncello und Orchester G-Dur, außerdem „La Valse“ von Maurice Ravel und „Ein Amerikaner in Paris“ von George Gershwin. Karten (20/10 Euro) im Erholungshaus, 0214 30-41283 oder bayerkultur@bayer.com.

In Leverkusen und Compiègne wird Cellist Bruno Philippe (25) den Part übernehmen. „Für das Orchester ist das Offenbach-Konzert nicht so schwer“, sagt Cosima Hebel. Zwar habe sie die erste Tutti-Proben mit Ravels „La Valse“, das es ziemlich in sich hat, eher erschreckend empfunden, aber nach den ersten drei Tagen mit diversen Proben höre man die Früchte der intensiven Arbeit. Und es mache riesigen Spaß. Einmal, weil sie mit so vielen „Superleuten“ zusammen sei. Zum anderen ist sie begeistert von der Art des Dirigenten Sebastian Tewinkel, der so viel Energie vermittle und es schaffe, dem Orchester einen richtig tollen Klang zu entlocken. Der Gershwin gefällt ihr besonders, weil es ein so energiereiches und fröhliches Stück sei.

Zwischen den drei täglichen Proben (am Vormittag, Nachmittag und Abend) lernte Cosima Hebel für ihr Abi. Und sie ist nicht die einzige. Man hatte sogar Lerngruppen gebildet, sagt sie. Allerdings schlauche es schon mehr als ihre beiden ersten LJO-Projekte im vergangenen Jahr. Mit Luise Degenfeld (16) ist dieses Mal eine zweite Geigerin aus Leverkusen dabei. Und beide kennen sich schon aus ihrer Grundschulzeit in der Waldschule. Außerdem haben beide den Geigenunterricht an der Musikschule begonnen und sind inzwischen zum gleichen Lehrerpaar nach Köln gewechselt.