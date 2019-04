Prozess in Opladen : Angeklagte entschuldigen sich im Gericht mit Whisky

Leverkusen Es war dieser eine Moment, der alle Beteiligten zum Schmunzeln brachte, als am Montag vor dem Amtsgericht in Opladen ein Streit vom April 2018 verhandelt wurde. Die Verteidigung zog dazu eine Flasche Whisky unter dem Tisch hervor.

Doch was war eigentlich zuvor passiert, dass Hochprozentiges im Gerichtssaal hermusste? Am 27. April 2018 sollen sich drei Männer im Alter von 24 und 25 auf einer Parkbank an der Schusterinsel in Opladen betrunken haben. Als sie aufbrachen, sollen die Drei mit einer weiteren Dreiergruppe einen Streit vom Zaun gebrochen haben. Im Zuge dessen habe der 24-Jährige mit einer der Wodkaflaschen nach den Opfern geschlagen und das Glasbehältnis wenig später nach den Geschädigten geworfen.