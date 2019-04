Altes Postgelände : 150-Millionen-Projekt nimmt Formen an

Wiesdorf Auswahlrunde stellt Siegerentwurf für das alte Postgelände vor. Stadtrat entscheidet Anfang Juli über die Planung.

Das größte Bauprojekt für die Wiesdorfer City bekommt ein architektonisches Gesicht. Am Montag stellte das Auswahlgremium zur Begutachtung der Entwürfe für das alte Postgelände gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Investor und Grundstückseigentümer Gevi den Siegerentwurf vor. Gewonnen hat die Ausschreibung, bei der zuletzt noch fünf Planungsbüros in der engeren Auswahl waren, das Frankfurter Architektenbüro Ferdinand Heide. Zwei dritte Plätze belegten die AG Astoc Architects and Planners sowie Ortner&Ortner Baukunst aus Köln und das Planungsbüro JSWD Architekten, ebenfalls aus Köln. Nun muss der Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause Anfang Juli abschließend über den Entwurf entscheiden.