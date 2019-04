Einlaufkinder im Stadion : Hautnah dran an der Werkself

Leverkusen Bayer 04 bietet Kindern und Jugendlichen eine besondere Chance.

(bu) Die Profis der Werkself haben einen Lauf. Ob das Team in kommenden Jahr wieder europäisch spielt, möglicherweise sogar in der Königsklasse der Champions-League, könnte sich bereits am Sonntag beim Heimspiel gegen Frankfurt entscheiden.

Ob als Einlaufkind der Werks­elf-Eskorte, aktive Kickerin oder aktiver Kicker beim Einlagespiel oder als Teil des Choreoteams. Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Altersklassen stehen zunächst selbst im Zentrum des Geschehens, bevor im Anschluss auf der Tribüne das Spiel der Profis verfolgt wird. Für die Werkself-Eskorte ist in diesem Jahr eine kreative Bewerbung per Kurzvideo oder Fotocollage möglich. Die Aktion richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Jugendfußballteams der Jahrgänge 2011/2012 können sich per E-Mail für die Teilnahme an einem Einlagespiel bewerben. Ebenfalls per E-Mail bewerben sich Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren für das Werkslöwen-Choreoteam. Bewerbungsschluss für alle Aktionen ist der 30. Juni 2019. Weitere Infos im Netz unter www.bayer04.de, per E-Mail unter info@bayer04.de oder unter Telefon 0214/50001904.