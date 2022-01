Touren durch Leverkusen : Gästeführer stellen neues Frühjahrsprogramm vor

Leverkusen Den Anfang macht eine kulinarische Lesung: Unter dem Titel „In vino veritas“ können sich die Besucher nicht nur an Auszügen aus den Büchern „Glücksmomente“ und „Dunkle Geschichten“ von Ellen Lorentz erfreuen, sondern auch verschiedene Weine der Kasinogesellschaft verkosten.

Auch zwei Kinderführungen sind im Programm enthalten: Der Nachwuchs kann entweder am 9. April den Bauernmarkt besuchen, um die Einkäufe beim gemeinsamen Kochen anschließend in ein leckeres Gericht zu verwandeln, oder am 21. April auf Spurensuche zwischen den Gräbern auf dem Friedhof Reuschenberg gehen. Schaurig geht es am 30. April weiter, wenn die Teilnehmerinnen Walburgas älteren Schwestern in Leverkusen nachspüren – eine neue Frauentour, die in Kooperation mit dem Frauenring entstanden ist. Sportlich wird es bei einer Radtour am 7. Mai unter dem Motto „Rund um Leverkusen“.