Mitmachen und gewinnen : Leverkusen für Kenner – unser Silvester-Quiz

Was entsteht denn hier? Auf der Bahnstadt-Westseite tanzt derzeit ein Kranballett und Gebäude wachsen in die Höhe, ein weiterer Teil des Stadtquartiers wächst. 2022 gibt es dann schon viel mehr zu sehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Haben Sie schon mal was von der Wiedorfer Eisflut gehört? Vom „dollen Fritz“? Von Schweinen in Bürrig und Lustbarkeitssteuer in Opladen? Wenn ja, dann sind Sie bei unserem Quiz genau richtig. Wenn nicht, dann auch. Denn es darf gewusst und geraten werden – zum Zeitvertreib und zum Gewinnen. Wir wünschen viel Glück und einen guten Übergang ins Jahr 2022!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

1. Los geht es mit einer „Sportfrage“: Was Calli tut, interessiert in Leverkusen auch Jahre nach seinem Ausstieg als Geschäftsführer bei Bayer 04 immer noch. Der Mann ist eine Marke. Und jetzt quasi nur noch eine halbe Portion: Reiner Calmund hat abgenommen. Wie viel?

a) 10 Kilo

Die Teilnahme Bekleidet, belesen und beschirmt – die Gewinne Die Preise Unter den Gewinnern verlosen wir vier Bayer 04-Trtikots (von Lunev, Hradecky, Paulino und Sinkgraven), außerdem das jüngste Buch namens „Uns Opladen“ des Lokalhistorikers Toni Blankerts und Regenschirme von Lanxess für jedes Schmuddelwetter. So machen Sie beim Rätsel mit Schicken Sie Ihre Lösungen zu den 21 Fragen mit Adresse und Telefonnummer per Mail an leverkusen@rheinische-post.de oder per Post an Rheinische Post, Redaktion Leverkusen, Bahnhofstraße 2a, 51379 Leverkusen, Stichwort: Silvesterquiz 2021. Einsendeschluss ist Freitag, 7. Januar 2022. Teilnahmebedingungen Mindestalter 18 Jahre, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Einsendungen werden die Gewinner ausgelost. Mitarbeiter der Rheinischen Post sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner informieren wir in der Woche ab dem 10. Januar telefonisch.

b) 45 Kilo

c) 90 Kilo

2. Noch ein Mann sorgt für Schlagzeilen, jedenfalls im Leverkusener Karneval: Marijo, der Ungekrönte: Die wievielte Session verbringt Marijo Klasic in Wartestellung, um endlich zum Prinz Karneval proklamiert zu werden?

a) 1.

b) 2.

c) 4.

3. Männer wie Frauen können Politik. Wie viele Bundestagsabgeordnete hat Leverkusen 2021 nach Berlin geschickt?

a) 1

b) 3

c) 5

4. Politik im kleineren Rahmen gab es früher in Schlebusch in einem heute ehrwürdigen Gebäude. Wann wurde das Alte Bürgermeisteramt in Schlebusch gebaut?

a) 1892

b) 1792

c) 1922

5. Bis er ehrwürdig genannt werden kann, muss er noch viele Jahre warten. Und erstmal fertig werden. Wie wird der neue Park an der Campusbrücke in Opladen genannt?

a) Paul-Hebbel-Park

b) Vera-Rottes-Garten

c) Brückenpark

6. Was wird rechts und links des kleinen Parks aktuell auf der Bahnstadt-Westseite gebaut?

a) Wohngebäude plus Kitas

b) eine Dependance von Lanxess

c) ein neues Rathaus für Opladen

7. Ein besonderes Plätzchen gibt es auch in Bürrig. Weil sie seit Jahren draufstehen. Wer goss die Bürriger Schweine?

a) Kurt Krömer

b) Kurt Arentz

c) Kurt Lorentz

8. Apropos besonders: Im Straßenverkehrsamt war bis vor ein paar Jahren wer für die Ampelschaltungen in der Stadt verantwortlich?

a) König

b) Bischof

c) Pabst

9. Und apropos Verkehr: Wie ist der Name des NRW-Verkehrsministers, der 2012 die Rheinbrücke sperren ließ?

a) Hendrik Wüst

b) Michael Groschek

c) Garrelt Duin

10. Nochmal Verkehr. Wie viele Fahrradmessstellen gibt es in der Stadt?

a) 1

b) 3

c) 5

11. Wer mit dem Rad unterwegs ist, genießt bisweilen Aussicht aufs Bayer-Kreuz. Auch darunter tut sich was in Sachen Klima. Bis wann will Bayer klimaneutral werden?

a) 2030

b) 2035

c) 2040

12. 2022 feiert die erste Bayer-Konzernzentrale, das ehrwürdige Gebäude Q 26 im Chempark, einen runden Geburtstag. Wie alt wird es (wir fragen nach dem Fertigstellungsjahr)?

a) 1902

b) 1912

c) 1922

13. Noch weiter zurück in der Leverkusener Wirtschaftsgeschichte. 1874 verkaufte Carl Wilhelm Kayser sein Unternehmen an die Firma Alfred Nobel & Co. Was wurde produziert?

a) Dynamit

b) Farbstoffe

c) Feuerwerk

14. Nochmal zu besonderen Menschen in der Stadt: Wo wohnte das Opladener Original „der Dolle Fritz“?

a) Von Frühjahr bis Herbst in einem Erdloch

b) Ganzjährig in einem Baumhaus an der Wupper

c) Teilweise unter der alten Wupperbrücke an der Düsseldorfer Straße

15. Noch ein Original: Den Wurstmaxe kennt jeder. Wie hieß der erste Betreiber des Imbiss auf dem Opladener Marktplatz?

a) Richard Beyer

b) Werner Beyer

c) Dietlinde Beyer

16. Früher hätte man auf so eine Wurstmaxen-Wurst vielleicht schon Lustbarkeitssteuer in Opladen gezahlt. Wann wurden die Opladener für eine solche zur Kasse gebeten?

1. 1777

2. 1878

3. 1979

17. Gut, dass es die Steuer nicht mehr gibt, aber diese Lustbarkeit seit vielen Jahren: Die Volksbühne Bergisch Neukirchen feiert in diesem Jahr ein halbrundes Jubiläum wie alt wird sie?

a) 25

b) 75

c) 125

18. Hochwasser wie in diesem Juli sind in der Stadt keine Neuheit, sondern immer wieder Thema. Eine der grauenvollsten Katastrophen ereignete sich in einem kalten Februar in Wiesdorf. Die so genannte Eisflut richtete massiven Schaden in Wiesdorf, Bürrig, Rheindorf, Hitdorf und Küppersteg an. In welchem Jahr?

a) 1784

b) 1898

c) 1731

19. Den Blick ernst, das Kreuz in der Hand steht der heilige Johannes Nepomuk auf der Wupperbrücke an der Düsseldorfer Straße. Die Statue ist eine Kopie. Wo steht denn das Original?

a) A 1-Rheinbrücke

b) Anna-Kapelle

c) Sankt Remigius

20. Fast schon Sturzbäche geweint haben vermutlich etliche Leverkusener, als diese Zugverbindung eingestellt wurde: Am 31. Mai 1991 fuhr der Balkan-Express zum letzten Mal. Welche Streckenverbindung wurde nach diesem Datum eingestellt?

a) Opladen – Burscheid-Hilgen

b) Burscheid-Hilgen – Remscheid-Lennep

c) Opladen – Remscheid-Lennep

21. Was mit Aussicht zum Schluss: Der Neulandpark lockte gerade noch mit dem nordischen Weihnachtsmarkt Besucher in die ehemalige Landesgartenschau-Anlage. Im Sommer ist auf den Spielplätzen und Spielstationen richtig viel los. Wie viele so genannte „Ebenen“ mit Spielstationen wie dem Windrad mit Rutsche gibt es im Park?

a) 10

b) 15