Konzert in Leverkusen : Kammerorchester spielt jiddische Melodien

Leverkusen Das Konzert reihte sich nach einer langen Zwangspause durch die Corona-Pandemie in das Veranstaltungsangebot zu „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ein. Der Leverkusener Kirchenmusiker Christian Röske schuf dazu eine Komposition für Streichorchester und Soloklarinette.

Das nächste Konzert des Kammerorchesters Leverkusen, unter anderem mit Werken von Telemann und Sibelius, soll im nächsten Jahr am 6. März um 15.30 Uhr in der Kirche St. Remigius zum Abschluss der OGV-Ausstellung „StadtKULTUR in Leverkusen“ stattfinden.

Das folgende Programm reihte sich in das Veranstaltungsangebot zu „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, für das Müller den Leverkusener Kirchenmusiker und Musikschulkollegen Christian Röske um eine Komposition für Streichorchester und Soloklarinette gebeten hatte. Vor einigen Jahren hatte Röske bereits einige jiddische Lieder für einen Gedenkabend zum 9. November arrangiert, damals allerdings nur ganz sparsam mit Akkordangaben zur Begleitung versehen. Aus diesem Material hat Röske nun aus vier Liedern eine neue, eigenständige Komposition geschaffen, die hier als Gesamtwerk mit kurzen Sätzen unterschiedlichen Charakters aufgeführt wurde.

Die jeweilige Melodie hat er der Klarinette in den Solopart geschrieben, die besonders weich, einfühlsam vom talentierten Jungstudenten Elias Baber gespielt wurde. Sehnsuchtsvoll und melancholisch die Gedanken an so schnell vergangene Kinderjahre, die Verzweiflung im Ghetto, borstiger Widerstand zur Melodie „S’brennt“. Immer wieder sind Anklänge an die traditionelle Klezmermusik erkennbar und doch hat Christian Röske seine eigene Tonsprache entwickelt, die auch Elemente der Spätromantik und Anklänge an Filmmusik nutzt. Hilfreich beim ersten Hören des Instrumentalstücks war, dass Müller zuvor die deutsche Übersetzung der Liedtexte verlas. So wie er auch den Inhalt der jiddischen Melodien beschrieb, die der russische Musiker Andrey Alekseev für Kammerorchester arrangiert hat.