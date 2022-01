Kabarettist Ehring in Leverkusen : „Entschuldigung, dass ich so viel geredet habe“

Leverkusen Kabarettist Christian Ehring war mit seinem Programm „Antikörper“ im Leverkusener Forum. Geboten wurde ein Abend zwischen Krise und Klavier.

Was tun, wenn Petrus den Einlass an der Himmelspforte verweigert, weil der Einlassbegehrende nicht geimpft ist? Überhaupt: Wer hätte gedacht, dass die Natur so hinterhältig zuschlägt und ein perfides Virus von einem Tag auf den andern verhindert, dass man noch ganz frei leben, arbeiten, reisen oder feiern kann? Eine Unverschämtheit, sei das, wetterte Kabarettist Christian Ehring am Freitag im Forum, einer seiner ersten Anlaufstationen mit dem neuen Programm „Antikörper“. Wegen Corona trauten sich viele Leute offenbar nicht raus, so dass der 1000 Zuschauer fassende Saal bei diesem Nachholtermin vom letzten November nur mit etwa 250 Zuhörern besetzt war. Die allerdings amüsierten sich prächtig an diesem Abend, bot der Mann, der auch als scharfzüngiger Moderator der Satiresendung „Extra3“ bekannt ist, doch eine Mischung aus hintergründiger Satire und amüsantem Monolog über die Gesellschaft im Krisenmodus.