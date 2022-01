Nasenspray auf Basis eines Lebendimpfstoffs : Kommt bald die Corona-Impfung durch die Nase?

Düsseldorf Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, dem bleibt nichts anderes übrig, als den Oberarm für die Impfspritze zu entblößen. Das könnte durch eine Impfung per Nasenspray anders werden – nicht nur in der Verabreichung, sondern auch in der Wirkung.

Schon länger arbeiten Wissenschaftler an Alternativen zur Spritze, mit denen die Impfung gegen Sars-CoV-2 möglich würde. In der Erforschung sind Nasen- oder Mundsprays, eine klassische Schluckimpfung oder die Einnahme einer Kapsel. Sie setzen auf unterschiedliche Verfahren und Wirkstoffe. Nun könnte aber vor allem die Impfung über die Nase als besondere Möglichkeit an Fahrt aufnehmen. Der Grund: Sie setzt da an, wo auch die Viren ansetzten, um den Körper zu infizieren: auf der Nasenschleimhaut. Von dort und den oberen Atemwegen aus beginnen sie ihren Siegeszug. Es liegt also nahe, bei präventiven Maßnahmen zum Schutz vor Infektion und Ausbreitung das Riechorgan in den Fokus zu nehmen.

Das tat jüngst auch der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, in einem Interview mit der Zeitung „Der Tagesspiegel“. Allerdings weniger mit dem Blick auf den Aspekt „Sprühen statt Stechen“, sondern auf die Option, gezielt dort dem Virus den Garaus zu machen, wo es in den Körper eindringt. Ein Impfstoff, der in die Nase gesprüht wird, würde direkt an der Haupteinfallspforte der Viren wirken und dort für eine Schleimhaut-Immunität sorgen. „Das wäre ein viel besserer Übertragungsschutz“, sagt Drosten. So geimpfte Personen wären nicht mehr infektiös.

Drosten sieht darum in der derzeit noch fehlenden Möglichkeit einer „Lebendimpfung“ über die Nase den „nächsten Meilenstein“ in der Bekämpfung von Corona. Diese könne „klassisch mit einem abgeschwächten Virus“ oder in einer modernen Variante davon erfolgen. Die Forschung sei bereits auf dem Weg dorthin. Klinische Studien der Phase 1 und 2 seien in der Mache.

Wissenschaftler der Universitäten in Berlin, Bern und Genf arbeiten zusammen mit einem Team des Friedrich-Loeffler-Instituts an einem solchen Impfstoff, der als Nasenspray per Druckluft statt als Spritze in den Oberarm verabreicht werden kann. Dabei handelt es sich um einen sogenannten „abgeschwächten Lebendimpfstoff“. Dieser enthält eine geringe Menge vermehrungsfähiger Sars-CoV-2-Erreger, die aber die wirkliche Erkrankung nicht auslösen können. Allerdings kann die Impfung mit Lebendimpfstoffen zu einem minimal abgeschwächten Verlauf der Krankheit führen. In der Medizin ist das bekannt als „Impfkrankheit“. Man kennt dieses Phänomen auch von Lebendimpfungen gegen Masern, Mumps, Röteln oder Windpocken.

An einem weiteren Impfstoff, der entweder als Nasen- oder Mundspray verabreicht werden kann, forscht ein Team vom Virologischen Institut des Universitätsklinikums Erlangen. In einer ersten Forschungsphase konnten die Wissenschaftler im Herbst 2020 zeigen, „dass Mäuse, die eine über die Nase verabreichte Booster-Immunisierung erhielten, lokale Antikörper in den Nasenschleimhäuten entwickelten“, heißt es seitens der Hochschule. Auch diese Antikörper neutralisieren die eindringenden Corona-Viren unmittelbar beim Eintritt in den Körper und senken so das Infektionsrisiko. Dieser Effekt ist laut der Wissenschaftler bei Impfungen, die in den Muskel verabreicht werden, weniger effizient.

„Diese neue Form, den Impfstoff zu verabreichen, könnte das Infektionsrisiko unter Geimpften deutlich reduzieren und auch die Gefahr senken, dass geimpfte, infizierte Personen das Virus unbemerkt weitergeben“, sagt Prof. Dr. Klaus Überla, Direktor der Virologie des Uni-Klinikums Erlangen.

Allerdings wird noch eine Weile vergehen, bis die von Drosten herbei gewünschten Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Denn noch wissen die Wissenschaftler zu wenig über die immunologischen Mechanismen hinter dieser Art der Impfung. In dem Forschungsprojekt, das in den kommenden drei Jahren mit 280.000 Euro gefördert wird, sind also noch weitere Untersuchungen notwendig. Als nächstes wollen die Wissenschaftler herausfinden, „ob diese Methode auch effizienter gegen neue Virusvarianten wie Omikron schützen kann“, erklärt Prof. Dr. Matthias Tenbusch, Projektleiter der Forschungsgruppe.

Neben der Impfung per Nasenspray könnte auch eine Schluckimpfung eine weitere Alternative zur Impfspritze werden. Bekannt ist die Schluckimpfung bereits aus den 60er-Jahren, als man auf diese Weise gegen Kinderlähmung impfte. Forscherteams in der Schweiz wie auch den USA arbeiten daran. Ihre Idee: Über Bakteriensporen wollen sie einen Teil der genetischen Information des Coronavirus in den Körper einschleusen, damit der Körper in Reaktion darauf entsprechende Antigene gegen den Erreger produziert. An Tieren soll die Schluckimpfung gegen Sars-CoV-2 nun zunächst erprobt werden. Die Vorteile von Schluckimpfungen: Das Vakzin ist vergleichsweise günstig herzustellen, einfach und angenehm zu verabreichen und bleibt selbst bei normalen Temperaturen relativ stabil. Die Schluckimpfung gegen Corona befindet sich allerdings noch in der ersten klinischen Studienphase.

Forscher der Universität Würzburg wie auch ein Team von Wissenschaftlern in Israel arbeiten zudem an einer Impfung in Kapselform. Die Kapsel-Impfung aus Würzburg soll laut Vorstellung der Forscher ähnlich funktionieren wie ein bereits seit vielen Jahren millionenfach eingesetzter Typhus-Impfstoff, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität. Dazu wird ein bestimmter Bakterienstamm so programmiert, dass er Sars-CoV-2-Antigene produziert. In einer Kapsel vor dem Angriff durch die Magensäure geschützt, sollen die Bakterien dann im Dünndarm ihre Wirkung entfalten. Die israelischen Forscher setzen auf eine Technologie, die sie experimentell auch bereits bei der Verabreichung von Insulin erprobt haben. Dieses Verfahren wurde gemeinsam mit dem israelischen Biochemiker und Nobelpreisträger Avram Hershko entwickelt. Im Labor werden dazu zunächst virusähnliche Partikel erzeugt, die sich im Körper nicht vermehren können. Der Körper bekommt dann das Antigen bereits mit der Kapsel fertig geliefert. Er muss es also nicht erst selbst produzieren.