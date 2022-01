Am Montag geht die Diskussion im Bauausschuss weiter : Tauziehen um Senioren-Hochhaus in Alkenrath

Tauziehen um Senioren-Hochhaus in Alkenrath

Am Montag geht die Diskussion im Bauausschuss weiter

Auf dem Areal des ehemaligen evangelischen Gemeindezentrums in Alkenrath sollen eine Kita und Wohnen für Senioren entstehen. Foto: UWe Miserius/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Alkenrath Im vergangenen Jahr legten mehr als 200 Anwohner Protest gegen das Projekt ein. Auch die Politik ist sich uneins über das Vorhaben von Investor Kay Lange.

Das politische Tauziehen um das Grundstück des ehemaligen evangelischen Gemeindezentrums in Alkenrath hält an. Die SPD-Fraktion begrüßt die Baupläne für eine Kita und ein Hochhaus mit Apartments für betreutes Wohnen. „Wir werden zustimmen“, sagt SPD-Ratsherr Sven Tahiri. Opladen Plus-Vertreter Christoph Pesch dagegen äußerte im Umweltausschuss „Bauchschmerzen mit der Planung“. Die CDU-Fraktion zögert ebenfalls. CDU-Ratsherr Frank Schmitz (Alkenrath ist sein Wahlkreis) beklagte im Ausschuss, dass für den beantragten Projektumfang die Akzeptanz in der Nachbarschaft weiter zu gering sei. Immerhin haben vergangenes Jahr 227 Anwohner Protest eingelegt, speziell gegen das etwa 24 Meter hohe Wohngebäude.