Verkehrsverbund Rhein-Sieg : Neue Tarife und Regeln im öffentlichen Nahverkehr

Leverkusen (RP) Zum Jahresbeginn wird der öffentliche Nahverkehr teurer, und zwar durchschnittlich um 2,5 Prozent. Die Tariferhöhung bezieht sich auf die Zeitkarten, die Preise bei den Einzelfahrscheinen im Bartarif bleiben unverändert, meldet der VRS.

Es gibt aber auch Verbesserungen: So fahren bis zu drei Kinder in Begleitung eines Erwachsenen, der über eine Zeitkarte im Abonnement (inklusive Job-Ticket und Semester-Ticket) verfügt, werktags bereits ab 15 Uhr kostenlos mit. Bislang galt diese Mitnahmeregelung an den Werktagen ab 19 Uhr sowie ganztägig am Wochenende. Zudem sind Wochen-Tickets und Monats-Tickets im Einzelverkauf auf andere Kunden übertragbar, teilt der Verkehrsverbund mit. Dadurch können die beiden Ticketarten als „Familienkarte“ genutzt werden.