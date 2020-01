„The Voice“-Teilnehmer Patrick Rust aus Leverkusen startet durch : „Bei der Musik bin ich mein eigener Herr“

Der Leverkusener „The Voice“-Teilnehmer Patrick Rust mag Country-Musik und Tattoos, hält „The Voice“ für das seriöseste Casting-Format im TV und nimmt jetzt sein erstes eigenes Album auf. Im Februar soll die erste Single, „Coming Home“, erscheinen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei der Show „The Voice of Germany“ schaffte es der Leverkusener in die „Battles“. Jetzt arbeitet er an seiner ersten CD.

Patrick, ganz spontan: Wo siehst Du Dich in zehn Jahren?

Patrick Rust Realistisch gesehen weiß ich das nicht. Mein Traum wäre es in spätestens zehn Jahren über drei/vier Monate im Jahr Stadien zu füllen und eine Familie mit zwei Kinder zu haben.

Info Die eigene Homepage ist schon in Arbeit Der Musiker Patrick Rust ist 28 Jahre alt, wurde in Düren geboren, seit einiger Zeit lebt er in Leverkusen. Wer mehr über ihn erfahren will, kann dies über seine Facebook-Seite tun. Eine eigene Homepage soll demnächst erstellt werden.

Ein Grundstein dafür hätte der Sieg bei der TV-Casting-Show „The Voice of Germany sein können“. Wie kam es zur Anmeldung bei der Sendung?

Patrick Das erste Mal war ich vor vier Jahren da. Eien Freundin hatte mich heimlich da angemeldet. Damals hat es leider nicht geklappt. Die Idee, es nochmal zu versuchen kam mir beim zweiten Mal spontan auf der Couch.

Warst du vor den „Blind Auditions“ sehr nervös?

Patrick Rust spielte schon vor „The Voice“ größere Konzerte. Foto: Uwe Miserius

Patrick (lacht) Da bin ich fast gestorben. Du kommst rein, dann läuft der Countdown von drei Minuten runter und dann muss man raus auf die Bühne. Dort steht man dann auch noch mal gefühlte vier Stunden, bis die Band anfängt zu spielen. Ich habe schon vor 9000 Leuten bei einem Konzert an der polnischen Grenze gespielt, aber da war ich nicht so nervös. Ich habe weniger Probleme vor vielen Menschen zu spielen, als vor 15 Leuten.

Und dann auch noch vor eine Jury, die Dir den Rücken zudreht. Du wirst opprisch oft mit Juror Rea Garvey verglichen, auch dein Stil ähnelt ihm. Wärst du lieber in Team Rea gewesen?

Patrick Rea war mein Wunschkandidat. Wir wurden bei „The Voice“ tatsächlich auch Papa und Sohn genannt. Leider hatte Rea bei mir nicht gedrückt. Er hat gesagt, dass ihm meine Atemtechnik nicht gefiel und dass er zum Zeitpunkt meines Auftritts bereits einen Countrysänger im Team hatte.

Am Ende drückte Alice Mertin. Wie war es, mit ihr zusammenzuarbeiten?

Patrick Zunächst habe ich gar nicht mitgekriegt, dass sich jemand umgedreht hat. Dann sah ich, dass sich Alice für mich entschieden hatte. Zu dem Zeitpunkt erkannte ich sie gar nicht. Ich kannte zwar ein paar ihrer Lieder, aber ich wusste nicht wie sie aussieht. Das habe ich ihr auch gesagt. Dennoch oder vielleicht auch gerade deswegen haben wir uns von Anfang an super verstanden.

Wie kam es, dass du bei ihrem Konzert in Leverkusen im Dezember auch ein Lied spielen durftest?

Patrick Als ich von ihrem Konzert hörte, hab ich ihr eine Nachricht geschrieben: „Du bist heute in Leverkusen, du schuldest mir einen Kaffee.“ Sie: „Würde ich gerne, kann ich gerade aber nicht.“ Es ging ein bisschen hin und her. Dann hat sie vorgeschlagen: „Wenn du Bock hast kannst du aber einen eigenen Song auf meinem Konzert spielen.“ Das war alles eher eine spontane Numme an dem Tag.

Du hast Deinen eigenen Song „Coming Home“ für den Auftritt im Neulandpark ausgewählt.

Patrick: Ich habe „Coming Home“ gespielt, damit der Song schon mal bei den Leuten im Ohr ist. Die Single kommt im Februar raus.

Nochmal ein paar Monate zurückund zu „The Voice“: Was passierte nach den „Blind Auditions“?

Patrick Meine Tante und meine Cousine waren hinter der Bühne dabei. Zwei Freundinnen und mein bester Kumpel saßen im Publikum. Nach dem Auftritt hatte ich ein kurzes Interview mit den Reportern der Senudng „taff“, dann bin ich mit Familie und Freunden in Berlin ein Bier trinken gegangen. Danach hatte man als Kandidat einen Monat Pause bis zu den Battles. Die gingen zehn Tage. Jeden Tag haben wir gedreht und geprobt. Der Sommer war für mich sehr voll gepackt. Im Mai war ich bei den Auditions, im Juni auf einer Bandtour und im Juli dann bei den Battles.

Bei „The Voice“ war in den Battles Schluss. Die Karriere geht weiter, das erste Album ist geplant. Wie kam es denn dazu?

Patrick Die Plattenfirma „Grey Records“ kam auf mich zu und bot an, mein Album aufzunehmen. Mit Rea Garvey hat mir zugeraten. Grey Records sei ein gute Plattenfirmen, produziert namhafte Künstler. Finanziert habe ich das Album durch „Crowd-Founding“. Es wird acht Songs auf der CD geben. Das Album wird Anfang des Jahres aufgenommen. Zu viel verraten will ich noch nicht.

Deine alte Band ist bei den Aufnahmen nicht dabei, warum?

Patrick Wir haben sechs Jahre in der Band „The Wild Roosters“ gespeilt. Das stammte übrigens von meinem alten Künstlernamen „Paddy Rooster“ ab. Bei „The Voice“ musste ich mich mit meinem richtigen Namen anmelden, trete wieder unter dem Namen auf. Mit der alten Band hat es leider nicht mehr funktioniert. Mein Anspruch ist mittlerweile ein anderer. Vielleciht auch, weil ich bei „The Voice“ mit Berufsmusikern zusammengearbeitet habe.

Hast du noch Kontakt zu Rea?

Patrick Derzeit nicht, aber Rea ist für mich ein Vorbild. Ich habe immer gedacht es gäbe keinen besseren als Keith (Urban, d-Red.), aber Rea kommt schon nah dran. Er ist echt, verstellt sich nicht, und darauf lege ich viel Wert.

Keith Urban ist im Country-Rock-Bereich zu Hause. Warum muss es für Dich diese Musikrichtung sein?

Patrick Fand ich am Anfang auch doof. Aber jeder spielte Rock/Pop. Mit 16 hatte ich meine stürmische Phase und spielte Metal, aber das war nicht meins. Über meine Mum kam ich zum Country. Mittlerweile ist eine rockige Country-Version daraus geworden.

Schreibst Du deine Songs selbst?

Patrick Ja

Wie kommen Dir die Ideen für Deine Songs?

Patrick Eigentlich hab ich immer Songs geschrieben wenn es um irgendwelche Mädels ging. Manchmal kommt mir aber auch einfach irgendwo etwa in den Kopf. Deswegen habe ich meistens was zum Schreiben dabei oder ich notiere es in meinem Handy. Hin und wieder fällt mir auch ein Riff auf der Couch beim Gitarrespielen ein.

Riff?

Patrick Das ist eine Riff ist eine Akkordabfolge.

Hast du schon als Kind Musik gemacht?

Ja, mit drei hab ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Ich habe mir Stifte als Drumsticks genommen und damit auf einem Eimer gespielt. Noten waren allerdings nie meins. Ich habe immer nach Gehör gespielt. Das mache ich auch heute noch.

Wie kamst Du vom Schlagzeug zur Gitarre?

Patrick Wir sind früher viel umgezogen. Irgendwann in eine kleine Wohnung nach Köln. Das Schlagzeug konnte nicht mit in die Wohnung, und in den 90ern war es cool Gitarre zu spielen. Mein erster Song auf der Gitarre war übrigens „Marmor,Stein und Eisen bricht“.

Wie kamst du nach Leverkusen?

Patrick Wir sind wie gesagt viel umgezogen. Köln, Bergisch Gladbach, Köln. Irgendwann bin ich nach Leverkusen gezogen. Hier war und ist mein Freundeskreis. Und meine erste Freundin habe ich in Opladen kennen gelernt.

Wer oder was war Deine Inspiration zur Musik?

Patrick Meine erste Inspiration war Angelo Kelly. Mit drei Jahren war ich auf einem Kelly Konzert in Xanten. Als Kind hörte und spielte ich auch immer die Musik der Kellys. Mein absolutes Idol ist seit jahren aber Keith Urban. Ich liebe seine Musik und seinen Stil und singe auch oft seine Lieder.

Was hättest du beruflich gemacht, wenn es die Musik nicht gäbe?

Patrick Ich hab verschiedenes ausprobiert, unter anderem de Beruf des des Heilerziehungspfleger. Das war aber alles nichts für mich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich doch noch etwas rebellisch bin. Deswegen bin ich froh, dass ich Musik mache. Da bin ich mein eigener Herr.

Passend zur Musikkariere hast Du einige Tattoos. Was ist zu sehen?

Patrick Eins ist der Geburtstag meiner Mutter, das rote Band war eine spontane Idee mit meiner Ex-Freundin, ein Totenkopf mit Cowboyhut und am linken Unterarm ein Keith-Urban-Tattoo. Außerdem habe ich noch einen Flügel in/auf dem „Mom“ steht. Ist aber noch nicht ganz fertig.

Geht es in die weite Welt hinaus, weg aus Leverkusen, wenn die erste Platte raus ist und der Erfolg sich einstellen sollte?