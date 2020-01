Leopoldo Lipstein : Neujahrskonzert mit Original-Bach und Strauss-Walzern

Leverkusen Der Pianist aus Leverkusen hat die überbordende musikalische Energie seiner Heimat Argentinien gespeichert

„Blick zurück nach vorn“ lautet das Spielzeit-Thema von KulturStadtLev. In der klassischen Musik ist das Motto geradezu selbstverständlich, denn schließlich sind die Noten irgendwann in der Vergangenheit entstanden, wenn sie in der Gegenwart zum Leben erweckt und zukunftsweisend neu interpretiert werden.

Eine Fundgrube für den Interpreten, der genau diese Mischung von lyrischer Tonmalerei und explosiver Energie in sich trägt. Da macht sich das Erbe seines Geburtslandes Argentinien bemerkbar, das Leopoldo Lipstein auch in seiner Wahlheimat Leverkusen bewahrt und weiterentwickelt hat. Der Mann, der in jungen Jahren als Wunderkind ganz Südamerika bereiste und heute neben seiner Konzerttätigkeit an der Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule unterrichtet, und der am Neujahrstag in seiner stillen und bescheidenen Art die Bühne betrat, ist ein brodelnder Vulkan. Einer, der ganz gezielt ausbrechen kann und all seine Kraft über die Tasten des Steinways ergießt, der an diesem Abend ziemlich gefordert war.