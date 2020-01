Interview mit Marc Kretkowski, Chef des Verkehrsbetriebs : „Grüne Linie“ – die Wupsi auf Zukunftskurs

Der Busbahnhof Wiesdorf ist bereit zum Start. Am kommenden Dienstag, 7. Januar, soll er in Betrieb gehen. . Foto: Bernd Bussang

Leverkusen Schadstoff-Filter, Elektroantrieb, Brennstoffzelle? Der Verkehrsbetrieb ist im Umbruch. Wupsi-Chef Kretkowski erklärt, wo es lang geht.

Zum Fahrplanwechsel am 7. Januar geht der neue Wiesdorfer Busbahnhof in Betrieb. Was ändert sich für Ihre Kunden?

Kretkowski Wir werden ab dem 7. Januar wieder den Busbahnhof Lev-Mitte anfahren können, was fast alle unsere Leverkusener Linien betrifft. Zusätzlich haben wir nach der großen Leistungsausweitung im August 2019 Kundenwünsche erhalten, die wir ebenso in den neuen Fahrplan integriert haben. Die Linie 203 wird ab dem Fahrplanwechsel wieder über die Wöhlerstraße/Luminaden geführt. Wir haben die Fahrzeiten diverser Linien verändert, um Anschlüsse zu anderen Linien oder zum Schienenverkehr zu verbessern. Alle Änderungen und Fahrpläne erhalten unsere Kunden auf unserer Internetseite wupsi.de oder in unseren KundenCentern.

Info 32,5 Millionen Fahrgäste im Jahr Wupsi 1924 gegründet, befördert das Verkehrsunternehmen jährlich über 32,5 Millionen Fahrgäste in ihren Linienbussen. Eigentümer sind die Stadt Leverkusen und der Rheinisch-Bergische Kreis zu jeweils 50 Prozent. Geführt wird der Konzern seit 2006 durch den alleinigen Geschäftsführer Marc Kretkowski. 400 Menschen arbeiten bei der Wupsi und ihrer Tochtergesellschaft Herweg Busbetrieb.

Im Sommer können Fahrgäste der Wupsi auf Abkühlung hoffen. Sie haben 24 neue Linienbusse mit Klimaanlage angeschafft. Wie kam es zu der Entscheidung?

Kretkowski Der Wunsch bestand schon länger, und vor allem die letzten zwei heißen Sommer haben gezeigt, dass wir uns hier in Deutschland künftig auf hohe Temperaturen einstellen müssen. Die letzten Jahre haben sowohl der Rheinisch-Bergische Kreis, als auch die Stadt Leverkusen viel Geld in leistungsverbessernde Maßnahmen investiert, das Angebot wurde überall deutlich erhöht. Da die finanziellen Mittel begrenzt sind, hatten diese Leistungsausweitungen zunächst Vorrang. Wir wollen aber, dass die Menschen vom Pkw auf den ÖPNV umsteigen, und die Qualität der Busse ist neben der Leistung auch ein entscheidendes Kriterium. Diese Qualität konnte durch die Anschaffung der neuen Busse mit Klimaanlagen jetzt noch gesteigert werden.

Die Abkehr vom Verbrennungsmotor wird immer deutlicher, der Ruf nach klimafreundlichen Antrieben (Elektro) lauter. Wie ist die Wupsi derzeit aufgestellt, was ist noch vorgesehen?

Kretkowski Wir haben in diesem Jahr 30 unserer älteren Fahrzeuge mit SCRT-Filtern nachgerüstet, 83 Prozent unserer Flotte erreichen inzwischen das Niveau der Euro-6-Norm. Die Busse stoßen somit nur noch sehr wenig Stickoxide aus. Dennoch beschäftigen wir uns natürlich mit den alternativen Antriebsmöglichkeiten. Bei einem Gutachten vor zwei Jahren wurde festgestellt, dass sich für unser Bedienungsgebiet mit unseren Voraussetzungen der Elektrobus mit Depotladung am besten eignet. Daraufhin haben wir Fördermittel für eine „grüne Linie“ mit zehn Elektrobussen beantragt. Aktuell werden diese Zahlen noch einmal geprüft, da sich die Technik und auch die Kosten in dieser Zeit natürlich weiterentwickelt haben. Anfang des kommenden Jahres werden wir dann entscheiden, in welche Technologie investiert werden soll.

Im Kölner Speckgürtel, etwa in Hürth, werden bereits Busse mit Wasserstoffantrieb eingesetzt. Welche Rolle spielt die Brennstoffzelle in Ihren Planungen?

Kretkowski Wie bereits erwähnt, beschäftigen wir uns auch intensiv mit dieser Antriebstechnik. Wir haben keine Präferenz, welche Technik sich letztendlich durchsetzen wird, vielleicht werden auch dauerhaft beide nebeneinander existieren. Bei den bisherigen Berechnungen war der Antrieb mit Brennstoffzellen mit Abstand die teuerste Variante. Aktuell sind wir aber in Gesprächen mit industriellen Unternehmen vor Ort mit dem Ziel, Wasserstoff kostengünstiger zu erhalten.

Der Stadtrat hat in seiner letzten Haushaltssitzung beschlossen, 325.000 Euro zusätzlich in den Personennahverkehr zu investieren. Was machen Sie mit dem Geld?

Kretkowski Sobald feststeht, in welche Antriebsform künftig investiert wird, kann das zusätzliche Geld in diesem Bereich eingesetzt werden. Denn eins muss man leider sagen: die Kosten für die Investition und den Betrieb von Elektro- bzw. Brennstoffzellenbussen ist leider immer noch sehr viel teurer als der herkömmliche Dieselbus. Und neben den Kosten für die Busse fallen bei beiden Varianten natürlich auch Kosten für die Infrastruktur an, ob für eine Wasserstofftankstelle oder für neue Stromleitungen aufgrund des höheren Bedarfs. Es gibt zwar einige Fördermittel in diesem Bereich, diese decken aber nur einen bestimmten Prozentsatz der Mehrkosten im Vergleich zum Dieselbus ab. Eine Anschaffung der Busse wird also auch mit Fördermitteln deutlich teurer werden als ein Neukauf von Dieselbussen.

Welche sonstigen Neuerungen stehen bei der Wupsi 2020 an?

Kretkowski Wir haben in 2019 in Leverkusen sowohl unser Fahrradverleihsystem „wupsiRad“ gestartet, als auch im November unser eigenes Carsharing-System „wupsiCar“. Beides wollen wir im kommenden Jahr mit weiteren Stationen und Rädern und Fahrzeugen ausweiten. Auch werden wir eine neue App veröffentlichen, die die einzelnen Angebote vereinen soll und auch das Handyticket beinhaltet. Im Rheinisch-Bergischen Kreis steht im kommenden Jahr zusammen mit dem Kreis, dem VRS und der RVK die Eröffnung von zahlreichen Mobilstationen im gesamten Kreisgebiet an. Und nachdem wir zu Beginn des kommenden Jahres den neuen Busbahnhof in Lev-Mitte einweihen werden, wird im Laufe des Jahres auch in Opladen der Wechsel auf den neuen Busbahnhof erfolgen. Es stehen also auch im kommenden Jahr viele Projekte bei der Wupsi an.

Immer wieder wird gefordert, den Nahverkehr preiswerter anzubieten bis hin zu freier Fahrt auf Bus und Bahn, um so die Menschen vom Auto wegzulocken. Welche Spielräume sehen Sie bei der Tarifgestaltung?

Wupsi-Chef Marc Kretkowski will das Leverkusener Verkehrsunternehmen auf Zukunftskurs bringen. . Foto: Wupsi