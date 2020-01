Neu formiert : Drei Flüsse, zwei Kirchen, eine Gemeinde

Leverkusen „Evangelisch an Dhünn, Wupper und Rhein“ heißt die neu formierte Evangelische Gemeinde mit 5600 Mitgliedern.

Er gehört wie seine Rheindorfer Kollegin Renate Busse-Baldringer zum Bevollmächtigten-Ausschuss, der in der Übergangszeit die Aufgaben wahrnimmt, bis am 22. März das neu gewählte Presbyterium eingeführt wird. Das wird dann aus zwölf Mitgliedern bestehen, je zur Hälfte aus den beiden Bezirken, plus jeweils ein Mitarbeiter-Presbyter. Das gemeinsame Siegel, das außer dem Namen ein Schiff auf drei Wellen (für die drei hier befindlichen Flüsse) zeigt, gibt es schon. Und der erste gemeinsame Gemeindebrief der ebenfalls fusionierten Redaktionen wurde bereits zum Beginn des Kirchenjahres am 1. Advent herausgegeben. Damit sind die Leser erstmals umfassend informiert über die Angebote in den beiden Zentren, in denen sich künftig so gut wie nichts verändern soll. Auch Personal werde nicht abgebaut, und beide Gemeindebüros bleiben als Anlaufstelle. Verwaltungstechnisch erhofft man sich Synergien, und eventuelle größere Ausgaben seien vereint besser zu steuern.