Neue Broschüre für Schulanfänger : „Eltern müssen Vertrauen haben“

Tipps für den Schulweg gibt es in der neuen Broschüre „Sicher zur Schule“. Katrin Dahm betreut die Verkehrserziehung im Kindergarten an der Wuppertalstraße. Foto: Uwe Miserius. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Neue „Sicher zur Schule“-Broschüre der Verkehrswacht soll Eltern und Kinder auf den Schulweg vorbereiten. Die Selbstständigkeit der Kinder steht im Vordergrund.

„Wir appellieren an die Eltern, ihre Kinder zu Fuß in die Schule gehen zu lassen“, sagt Helmut Ring, Geschäftsführer der Verkehrswacht Leverkusen, im Zuge der Übergabe der „Sicher zur Schule“-Broschüren in der städtischen Kita Wuppertalstraße.