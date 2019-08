Schulstart in Düsseldorf : Üben, üben, üben – so wird der Schulweg sicher

Düsseldorf Rund 5700 Erstklässler starten in Düsseldorf jetzt ins Schulleben. Karlsson hat sich auf die Zeit nach dem Kindergarten schon vorbereitet.

Weit ist es nicht dorthin, aber auf dem Weg liegen einige Stellen, die der Erstklässler kennen und beachten muss. Bevor er morgen in der 1b, der Eulenklasse startet, hat seine Mutter ihm gezeigt, wo er an der Straße warten und genau schauen muss: „Schwierig ist, dass ihn die Autofahrer an manchen Stellen schlecht sehen“, sagt sie. Karlsson, der den Weg schon aus der Schulzeit seiner Schwester kennt, die jetzt auf die weiterführende Schule wechselt, geht demnächst nicht alleine: „Ich hole einen Freund ab und ein Nachbarskind geht auch mit“, sagt er. In der ersten Zeit wird ihn seine Mutter begleiten, bis alles gut klappt.