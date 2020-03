Stuttgarter Compagnie im Forum : Gauthier Dance – hinreißend und wild

Leverkusen Mit Meisterstücken des zeitgenössischen Tanzes – in Perfektion und mit Augenzwinkern – faszinierte die Stuttgarter Truppe im Forum.

Wie sich die Bilder in einem Kaleidoskop stets erneuern und anders zusammensetzen, so wechselten sich in „Decadance“ auch die Szenen und Splitter der teils gleichzeitig agierenden Paare und Gruppen ab, um so aus vielen Puzzlestücken ein geschlossenes Gesamtwerk zusammenzufügen. Auch hier mit einer gewissen Portion Humor, der sich wie ein roter Faden durch durch den zweiten Teil des Abends zog. Naharins Ideen- und Bewegungsreichtum wurden von Gauthiers verjüngter Truppe sauber und mit unbändiger Energie umgesetzt. So wie es das Leverkusener Publikum von diversen Forum-Gastspielen der Stuttgarter gewohnt ist. Die Gauthier-Fans im vollen großen Saal kamen übrigens aus ganz NRW, wie die Autokennzeichen in der vollen Tiefgarage verrieten.