Sicherheit für Kinder: Wülfrather Unternehmen unterstützt Aktion der Verkehrswacht

Wülfrath Verkehrswacht verteilt 4000 mal Übungs- und Informationsmaterialien an alle Kindergärten im Kreis.

Paul Köhnes arbeitet als Redakteur in der Lokalredaktion Ratingen/Heiligenhaus.

Dazu verteilt die Verkehrswacht in den kommenden Wochen über 4000 kostenlose Übungs- und Informationsmaterialien an alle Kindergärten und Eltern von Vorschulkindern im Kreis Mettmann. Für die angehenden ABC-Schützen gibt es einen Eulen-Reflektor, der für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr sorgt.

Die Kinder sollen unter Anleitung im Kindergarten richtiges Verhalten im Straßenverkehr sowie die Bedeutung der Verkehrsschilder lernen und erfahren, was beim Überqueren der Straße zu beachten ist. Für die Erwachsenen gibt es viele Tipps rund um den Schulweg, von der Auswahl der optimalen Route bis zur richtigen Kleidung bei Dunkelheit.

Thomas Perterer, Werksleiter Lhoist Flandersbach und in dieser Funktion auch zuständig für die Sicherheit im Werk, ergänzt: „Sicherheit hat bei uns oberste Priorität. Deshalb helfen wir gerne, diesen Stellenwert auch außerhalb des Werkgeländes und gegenüber unseren Jüngsten zu vermitteln. Insbesondere dann, wenn sie, unbegleitet von Erwachsenen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, im Straßenverkehr unterwegs sind.“ Die Kampagne ‚Sicher zur Schule‘ sei „ein toller Beitrag der Verkehrswacht für die frühzeitige Verkehrserziehung der Kinder. Hier geht es um Sicherheit und damit letztlich um Lebensqualität.“

An die Eltern appelliert Landrat und Kreispolizeichef Thomas Hendele: „Lassen sie ihr Kind zu Fuß zur Schule gehen. Das ist gesund, und ihr Kind lernt durch die Teilnahme am Straßenverkehr frühzeitig, wie man sich verkehrssicher verhält. Das lernt ihr Kind nicht, wenn es im ‚Elterntaxi‘ zur Schule gefahren wird.“ In Mettmann gibt es besondere Haltepunkte für Eltern, die etwas von der Schule entfernt liegen.