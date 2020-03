Verschönerungen und Feste : Freiluft-Muskelspiele im Neulandpark

Leverkusen Der Förderverein hat viel mit dem Areal vor – Reparatur-und Verschönerungsarbeiten stehen an. Helfer sind willkommen.

Um den Park für die Bevölkerung attraktiv zu halten, sind erhebliche Maßnahmen erforderlich, für die der Förderverein zahlreiche Sponsoren gewinnen konnte. Alleine in diesem Jahr sind Investitionen von einigen 10.000 Euro geplant. Laut Armin Kühler, im Fachbereich Stadtgrün zuständig für den Neulandpark, sind folgende Verschönerungen vorgesehen: Die so genannte „Ebene der Energie“ wird komplett erneuert, sobald die Vorplanungen abgeschlossen sind. Fest stehen bereits Einzelheiten zur Auffrischung des Solinger Gartens, in dem unter anderem ein Picknickbereich mit Blick zum größten Spielplatz Leverkusens, dem „Kuddelmuddel“, angelegt wird. Im Feng-Shui-Garten werden die maroden Holzaufbauten modernisiert und durch haltbare, verzinkte Stahlwände ersetzt. Der Förderverein übernimmt die Kosten in Höhe von rund 7000 Euro. Die dringende Renovierung des kleinen Sonnensegels – Covestro hatte 2019 dazu 5000 Euro gespendet – soll im Sommer realisiert werden. Der ehemalige pflegeintensive „Köln Garten“ wurde bereits zurückgebaut und durch Bayer 04 bei einem sozialen Tag mit rund 100 Helfern einschließlich Profifußballern und Trainer in einen „Chill-Garten“ mit zwei großen Doppelliegen umgebaut. Ein weiterer Erfolg dieses sozialen Tages war, dass im Neulandpark ein frei zugänglicher Outdoor-Fitnessbereich entstanden ist. Dabei handelt es sich laut Köhler um ein Alleinstellungsmerkmal, wie es in ganz Deutschland nicht mehr zu finden sei. Kühler: „Selbst Muscle-Beach in Kalifornien ist nicht so gut ausgestattet, wie dieser Bereich“.