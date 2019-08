Schulstart in Dormagen : Stadt will Schulweg sicherer machen

Besondere Rücksicht auf i-Dötzchen: Zum Schulbeginn kontrollieren Stadt Dormagen und Polizei besonders die Schulwege. Foto: dpa/Patrick Pleul

Dormagen Am Mittwoch beginnt das neue Schuljahr, am Donnerstag folgt der erste Schultag für 546 i-Dötzchen in Dormagen. Die Stadt verstärkt gemeinsam mit der Polizei die Kontrollen der Autofahrer zum Schulbeginn.

Einfach mal eben am Straßenrand halten, nur mal schnell was erledigen und dabei kräftig aufs Gaspedal treten oder mit den Blicken ganz woanders, zum Beispiel auf dem Smartphone, sein – Autofahrer halten sich nicht immer an die Verkehrsregeln. Gerade jetzt, wenn am Mittwoch die Schule nach den Sommerferien wieder beginnt und am Donnerstag 546 i-Dötzchen an den 13 Grundschulen in Dormagen ihre Schullaufbahn beginnen, ist Rücksicht besonders angebracht. Gerade Grundschüler können übersehen werden. Denn die Gefahren sind vielfältig: Unter Zeitdruck gestresste Eltern, die zur Schule hetzen, Zweite-Reihe-Parker oder das Blockieren von Radwegen.

Daher reagiert auch die Stadt Dormagen auf diese besondere Situation und möchte helfen, dass der Schulweg für die Kinder, vor allem die kleinen, sicherer wird: „Deshalb werden das Ordnungsamt und die Polizei ab Mittwoch, 28. August, verstärkte Schulwegkontrollen durchführen“, so Stadt-Pressesprecherin Christina Böttner.

Info 546 i-Dötzchen am Donnerstag eingeschult Schulen Die Sommerferien sind fast vorbei: Am Mittwoch beginnt die Schule an allen Dormagener Schulen wieder. Grundschulen An 13 städtischen Grundschulen werden am Donnerstag die Schulneulinge eingeschult. i-Dötzchen 546 Feier Neben einer Einschulungsfeier in den Grundschulen in der Stadt Dormagen wird vorher oder danach ein ökumenischer Gottesdienst zum Schulstart angeboten.

„Wir sprechen gezielt Bürgerinnen und Bürger an und machen sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam“, sagt Thomas Rütten vom städtischen Ordnungsamt. Er weiß aus Erfahrung: „Die meisten von ihnen sind einsichtig, wenn sie auf die Gefahren hingewiesen werden.“

Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Autofahrer zu sensibilisieren, um so präventiv für einen sicheren Schulweg zu sorgen. Deshalb verteilt das Ordnungsamt einen sogenannten „Denkzettel“. Dieser weist nochmals auf die unterschiedlichen Gefahren hin, wie etwa das Halten und Parken in zweiter Reihe oder das Halten auf Radwegen. Die Kontrollen werden im gesamten Stadtgebiet ausgeführt – vornehmlich an den Grundschulen, aber auch an den Kindergärten.