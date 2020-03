Lupe auf Marcel Wandinger : Treffsicheres Phantom aus Schlebusch

Leverkusen Der Zugang aus Hohkeppel überzeugt beim Landesligisten SV Schlebusch als Torjäger und Vorbereiter. Er hat mit der Mannschaft von Trainer Stefan Müller noch einiges vor.

Für Wandinger bedeutet das Engagement beim SVS auch die Rückkehr in die Heimat. Der in Lützenkirchen wohnende Einzelhandelskaufmann war in der Vorsaison beim heutigen Bezirksliga-Tabellenführer Eintracht Hohkeppel aktiv. In den Jahren davor ging er für den VfL Leverkusen und den TV Herkenrath bis in die Mittelrheinliga auf Torejagd. In Bergisch-Gladbach beendete ein Achillessehnenriss früh alle Chancen auf einen Platz im Team des späteren Regionalliga-Aufsteigers. „Das war wirklich bitter, ist aber längst verarbeitet. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich von Verletzungen verschont bleibe und dem SVS dabei behilflich sein kann, in der Rückrunde noch mal ganz vorne angreifen zu können“, betont der Familienmensch, der sich in seiner Freizeit am liebsten mit Familie, Freundin oder Freunden umgibt.