Leerstehende Gebäude : FDP: „Immobilien-Skandal“ im Zentrum Opladens

Leerstehendes Haus an der Ecke Münzstraße/Altstadtstraße in Opladen. Foto: Christiane Bours

Opladen (bu) Die FDP wendet sich gegen leerstehende Immobilien. „Es ist ein Skandal, dass ein massiv gebautes Geschäfts- und Mehrfamilienhaus seit 30 Jahren mitten in der Opladener Innenstadt leersteht“, schreibt FDP-Ratsherr Friedrich Busch.

Gemeint ist das Wohn- und Geschäftshaus Ecke Altstadtstraße/Münzstraße. Die Gesetzeslage sei mittlerweile so geändert, dass eine „Zwangsenteignung“ unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich sei. Busch: „Das sage ich als liberaler Ratsherr in unserer Stadt.“ Ein schlechtes Beispiel gebe die Stadt Leverkusen selbst. „Seit über vier Jahren stehe die ehemalige Landwirtschaftsschule in Opladen an der Düsseldorfer Straße leer. „Wie mir scheint, interessiert sich keiner aus der Politik dafür, was mit dieser Immobilie passiert“, schreibt Busch.