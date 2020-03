Start am 16. März : Stadt legt mit dem Umbau der Hitdorfer Straße los

Leverkusen Der Montag Mitte März könnte in Hitdorf im Gedenken an Hans Kürten stehen. Denn der hat sich sein Leben lang für den Umbau der Ringstraße zur Umgehungsstraße eingesetzt.

Die Bauarbeiten beginnen in der kommenden Woche – vorerst mit der Einrichtung der Baustelle. Die EVL sei schon dabei, sich um notwendige Leitungsarbeiten zu kümmern. Eine Woche darauf wird es offiziell. Oberbürgermeister Uwe Richrath will am Montag, 16. März, offiziell den Umbau der Hitdorfer Straße mit einem symbolischen ersten Spatenstich eröffnen. Die Stadt formuliert in der Ankündigung: „Nachdem 2016 die ausgebaute Ringstraße eröffnet werden konnte, wird mit der Hitdorfer Straße die zweite Achse des Verkehrskonzeptes Hitdorf verwirklicht.“