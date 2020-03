Hinspiel ging 1:5 verloren : U19 der Werkself tritt in Düsseldorf zum Rheinduell an

U19 der Werkself tritt in Düsseldorf zum Rheinduell an

Leverkusen Der Nachwuchs der Werkself bekommt es mit dem Tabellennachbarn aus der Landeshauptstadt zu tun.

Nach dem turbulenten Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (3:3) steht für den Werkself-Nachwuchs das nächste Duell gegen einen Tabellennachbarn an. Am Samstag (11 Uhr) trifft das Team des Trainer-Duos Patrick Weiser und Markus von Ahlen auf die punktgleichen Düsseldorfer. Die Fortuna gewann die letzten beiden Spiele zu null und rangiert lediglich aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter den Leverkusenern auf Platz 5.

Das Hinspiel ging vor eigenem Publikum 1:5 verloren. Viel Aussagekraft hat das Ergebnis allerdings nicht, schließlich hatten die Bayer-Talente zu dem Zeitpunkt einen Negativlauf. Derzeit sind sie mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen in Topform. Zudem war der Spielverlauf damals nicht so deutlich, wie es das Ergebnis auszusagen scheint. „Es war eigentlich eine ausgeglichene Begegnung. Wir hätten durchaus selbst in Führung gehen können. Am Ende des Tages waren die Düsseldorfer aber einfach effektiver als wir“, sagt Weiser.