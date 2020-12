Opladen : Postbank macht am Dienstag wieder auf

Postbank macht am Dienstag wieder auf

Macht zwei Tage vor Heiligabend wieder auf: die Postbank in Opladen. Foto: Bernd Bussang

Opladen Diese Woche hatte die Postbankfiliale zu. Wer Weihnachtspost wegbringen wollte, musste das Nachsehen haben. Der Grund: ein Corona-Fall in der Mitarbeiterschaft. Dienstag geht der Betrieb weiter.

Der Termin steht: Die wegen eines Coronafalls und der dazugehörigen Quarantäne-Vorschriften geschlossene Postbank-Filiale an der Bahnhofstraße in Opalden (wir berichteten) wird am Dienstag, 22. Dezember, wieder öffnen, und zwar zu den bekannten Öffnungszeiten (Mo bis Fr 09.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 12. 30Uhr) und mit den gewohnten Leistungen, teilt die Postbank mit.