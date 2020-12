Nahverkehr in Leverkusen : Wupsi bietet neue Mobilitäts-App an

Leverkusen Die Wupsi geht den nächsten Schritt in der Digitalisierung – mit der Wupsi-App. Die sucht die besten Fahrrouten raus, macht den Ticketkauf per Handy ganz einfach und findet den Standort des nächsten freien „WupsiCar“-Autos.

Möglicherweise hat Wupsi-Chef Marc Kretkowski die App selbst schon runtergeladen auf sein Handy . Jedenfalls empfiehlt er es den Wupsi-Kunden. Für die will das Unternehmen „den Zugang zu unterschiedliche Mobilitätsangeboten in der Region so einfach wie möglich gestalten“, passgenau für den Moment.

Anzeige von Live-Abfahrten an der ausgewählten Haltestelle, Fahrplanänderungen wegen Baustellen und Umleitungen sind laut Wupsi ebenfalls eingebunden. Dazu kommen andere Mobilitätsangebote des Unternehmens: Eine Übersichtskarte aller Standorte von „WupsiCar“ und „WupsiRad“ zeigt an, welche Fahrzeuge gebucht werden können. „Neben den Wupsi-eigenen Angeboten können Kunden zusätzlich die Sharing-Systeme der Verkehrsunternehmen KVB und RVK in der App nutzen. „Wir haben uns in den letzten Jahren vom reinen ÖPNV-Dienstleister zum Mobilitätsmacher für die Region entwickelt“, betont Kretkowski. Die Anwendung sei ausbaufähig für Erweiterungen: „So werden bald auch die Mobilstationen im Rheinisch-Bergischen Kreis und das neue Fahrradparkhaus in Opladen angezeigt.“