Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen darf trainieren, aber nicht spielen

Trainerin Grit Schneider und die Basketballerinnen aus Opladen wollen die Pause nutzen, um an ihren Defiziten zu arbeiten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Das Team von Trainerin Grit Schneider ist ebenfalls vom Lockdown betroffen. Der Betrieb in der 2. Basketball-Bundesliga ist ausgesetzt, die Spielerinnen dürfen aber immerhin weiterhin gemeinsam trainieren.

Für die Basketballerinnen des BBZ Opladen hat erneut die Zeit des Wartens begonnen. Die 2. Bundesliga Nord setzt den Spielbetrieb nicht zuletzt wegen des aktuellen Lockdowns vorerst bis zum 10. Januar aus. „Wir haben nicht damit gerechnet, weil es bei uns in der Liga auch keine neuen Fälle gab und wir eigentlich unter den Profistatus fallen“, sagt BBZ-Trainerin Grit Schneider. Sie stehe in engem Austausch mit der spielleitenden Stelle. „Es hätte durchaus weitergespielt werden können, aber wir akzeptieren die Entscheidung und fügen uns natürlich.“ Anfang des neuen Jahres soll über eine mögliche Fortsetzung der Meisterschaftsrunde entschieden werden. In welchem Modus dann weitergespielt werden könnte, ist noch unklar.