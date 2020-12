Stadtverwaltung in Leverkusen : Corona sorgt für Sparzwang und digitalen Aufbruch

Leverkusen Die Pandemie wirkt sich in vielfältiger Weise auf die Stadtverwaltung aus: Sie leert die kommunalen Kassen und verändert die Arbeitswelt in den Amtsstuben.

Die Pandemie kommt die Kommunen teuer zu stehen und hat auch in Leverkusen ein großes Loch in die Stadtkasse gerissen. Stadtkämmerer Markus Märtens bezifferte es kürzlich im Finanzausschuss auf 35 Millionen Euro durch Ausfälle bei der Gewerbesteuer. Demgegenüber nehmen sich die erwartete Erstattung des Landes nach dem Gewerbesteuerausgleichgesetz von kalkulierten 2,5 bis 3,4 Millionen Euro vergleichsweise bescheiden aus. Zudem hat die Stadt Leverkusen aus den Stärkungspaktmitteln eine Sonderausschüttung in Höhe von mehr als 5,5 Millionen Euro zur Minderung der coronabedingten Mehrbelastungen erhalten. Davon wurde bereits ein Betrag in Höhe von 2,3 Millionen Euro ausgegeben. 1,5 Millionen Euro flossen allein ins Budget der Feuerwehr, um coronabedingte Anschaffungen finanzieren zu können.