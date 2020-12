Filiale bleibt bis zum Wochenende geschlossen : Corona: Postbank in Opladen dicht

Corona: Postbank in Opladen dicht

Die Postbank-Filiale in Opladen bleibt in dieser Woche geschlossen. Foto: Bernd Bussang

Leverkusen-Opladen Ein Mitarbeiter ist infiziert, die Kollegen müssen in Quarantäne. Nun werden de Räume von einer Spezialfirma gereinigt. Montag könnte der Betrieb weitergehen.

Paket zur Post bringen, Briefmarken für die Weihnachtskarten kaufen, Päckchen abholen, Bankgeschäfte erledigen: Wer dies in der Postbankfiliale an der Bahnhofstraße in Opladen erledigen wollte, stand jetzt vor verschlossenen Türen.