Vielfältig funkelnde Weihnachtsdekoration : Leverkusen leuchtet

Leverkusen „Allüberall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen“: Das schrieb Theodor Storm in den 1880er Jahren im Gedicht „Knecht Ruprecht“.

Würde der Dichter heute durch Leverkusen streifen, sähe er Lichtlein nicht nur auf Tannen, sondern an Ziersträuchern und Laubbäumen, an Geländern, Brüstungen, Haustüren, Zäunen, Carports, Laternenmasten, an Fenstern, in Giebeln und auf Dächern. Es blitzt und blinkt und leuchtet aller Orten.