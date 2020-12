Fußball, A-Jugend-Bundesliga : Ehemaliger Münster-Coach übernimmt Bayers U19

Leverkusen Sven Hübscher ist neuer Trainer der Fußball-A-Junioren von Bayer Leverkusen. Der 41-Jährige trainierte zuletzt den Drittligisten Preußen Münster.

Der Werksklub hat einen neuen Trainer für die Nachwuchsfußballer in der A-Jugend-Bundesliga gefunden. Wie Bayer 04 mitteilte, übernimmt Sven Hübscher ab Januar die U19. Der 41-Jährige arbeitete insgesamt 16 Jahre in unterschiedlichen Positionen im Nachwuchs- und Profibereich des FC Schalke 04 und war zuletzt Trainer beim Drittligisten Preußen Münster . Hübscher folgt auf das Duo Markus von Ahlen/Patrick Weiser und erhält einen Vertrag bis 2023 unter dem Bayer-Kreuz.

Sportdirektor Simon Rolfes sagt: „Für den Übergang vom Junioren- in den Profi-Bereich ist die U19 für uns von zentraler Bedeutung. Deshalb haben wir einen Trainer gesucht, der seine Qualität in beiden Bereichen unter Beweis gestellt hat. Zudem sollte er unsere Auffassung von Fußball teilen: Wir wollen mit unseren Mannschaften aktiven und attraktiven Fußball spielen.“ Hübscher würde all diese Anforderungen erfüllen.