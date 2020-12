Bis 2022 schließen 100 Postbank-Filialen

Posttbank-Filiale an der Kölner Straße in Düsseldorf Foto: Georg Salzburg (salz)

Die Deutsche Bank setzt das Streichkonzert bei den Niederlassungen im Konzern fort. Betriebsbedingte Kündigungen sind beim größten deutschen Geldhaus allerdings bis 2023 ausgeschlossen.

Deutschlands größte Bank verkündet den Abbau von Niederlassungen in Deutschland häppchenweise. Es ist nur etwas mehr als zwei Monate her, da hat das Unternehmen mitgeteilt, dass es von seinen rund 500 Filialen 100 streichen, also jede fünfte Zweigstelle schließen wolle. Überwiegend gehe es um Standorte „in städtischen Räumen, in denen wir mit mehreren Filialen vertreten sind“, hatte damals ein Sprecher erklärt.