Corona aktuell in Leverkusen : Zwei weitere Todesfälle, Inzidenz über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Sonntag bei 104,4. Foto: dpa/Uncredited

Leverkusen In Leverkusen sind nach Angaben der Stadt zwei weitere Menschen am Coronavirus gestorben: eine 77-jährige und eine 92-jährige Leverkusenerin. Sie starben am 19. und 20. März und hatten beide Vorerkrankungen.

Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf insgesamt 79.

Seit Freitag haben sich 69 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Aktuell sind es insgesamt 226. Seit März 2020 wurden in der Stadt 5203 Personen positiv auf Covid-19 getestet, 4898 sind mittlerweile genesen.

Am Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bei 104,4. Damit hat die Stadt einen wichtigen Grenzwert überschritten. Erneute Einschränkungen drohen. Die genauen Folgen wird die Landesregierung am Montag entscheiden.

(sug)